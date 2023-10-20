Продажа сигарет в Монако скоро будет запрещена лицам младше 18 лет?

В отличие от многих стран, монакское законодательство запрещает продажу сигарет лицам младше 16, а не 18 лет – © Unsplash

В настоящее время в Княжестве запрещена продажа сигарет лицам младше 16 лет.

Высказав недавно свое мнение о возможном скором запрете одноразовых электронных сигарет в Княжестве, правительственный советник и министр здравоохранения и социальных вопросов Кристоф Робино также остановился на вопросе продажи обычных сигарет.

Этот вопрос был рассмотрен в четверг на открытом заседании Национального совета по бюджету. «Я с ужасом констатировал, что в Монако продажа сигарет запрещена лицам младше 16, а не 18 лет, как в большинстве стран», указал Кристоф Робино, ссылаясь на закон № 1.346 от 9 мая 2008 года о защите от табакокурения. «Рассмотрение этого текста закона [об одноразовых электронных сигаретах] позволит нам усовершенствовать некоторые его положения», добавил он.

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Кристоф Робино надеется, что этот проект закона будет представлен на рассмотрение до конца года. Пока текст касается только продажи сигарет, а не самого курения. «Я, скорее, склонен к мысли о полном запрете этих одноразовых товаров на нашей территории. (…) Но на такой территории, как Монако, помоему трудно запретить потребление одноразовых электронных сигарет, купленных за его пределами. (…) Если уж мы нацелены на полный запрет, то почему бы тогда не запретить и заряжаемые электронные сигареты? Здесь надо найти равновесие.»

Однако государственный советник Матильд Ле Клер подчеркнула, что полный запрет продажи может оказаться недостаточным в борьбе с вредными привычками у молодежи: «эти товары продаются в непосредственной близости от Монако, всего в нескольких метрах.»

В рамках этих дискуссий государственный советник Тома Бреццо попросил уточнить правовой статус CBD, производной марихуаны без психотропных субстанций, которая сегодня свободно продается и во Франции, и в Италии: «нам в Княжестве не хватает однозначной регламентации. Думаю, следовало бы прояснить эти вопросы. (…) Люди, свободно купившие эти товары в Босолей, переходят дорогу и оказываются в Монако в незаконном положении. Хотелось бы четко определиться.»