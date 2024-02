Due nuovi treni turistici tra l’Italia e la Costa Azzurra in arrivo quest’estate?

Il 6 febbraio, Trenitalia ha dichiarato di voler dare vita a due nuovi collegamenti con il territorio francese.

Uno direzione Milano e uno direzione Torino. Sono questi i due nuovi progetti della compagnia italiana, svelati in una conferenza stampa tenuta dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza. L’obiettivo ├Ę chiaro: migliorare l’offerta turistica per soddisfare la domanda stagionale grazie a una collaborazione con la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Come con la linea Parigi – Lione – Milano nata nel 2021, Trenitalia punta a “raggiungere Marsiglia o, magari un giorno, Avignone”, ha dichiarato il direttore generale Luigi Cantamessa.

Costeggiando il mare direzione Milano

Nell’estate 2024, sar├á quindi possibile viaggiare tra Marsiglia e Milano una volta al giorno. Sar├á una linea turistica “in collaborazione con la SNCF”, dichiara a France 3 C├┤te dÔÇÖAzur. Sebbene le stazioni servite non siano ancora chiare, una cosa ├Ę certa: Nizza e Monaco sono incluse, prima di una breve sosta sul territorio italiano a Ventimiglia. Una buona notizia, dopo la scomparsa nel 2021 dei treni Thello che collegavano le due citt├á.

Il treno delle Meraviglie, in versione italiana

Un tragitto diretto da Nizza a Torino? A partire dal 2025, dovrebbe entrare in funzione l’equivalente del treno delle Meraviglie, riprogettato dalla compagnia. Passando da Breil-sur-Roya, il tragitto consentir├á di ammirare i gioielli dell’entroterra nizzardo, con “carrozze panoramiche interamente vetrate, simili a quelle della Ferrovia del Bernina”, continua Cantamessa. Insomma, Trenitalia ha fatto centro.

I progetti sembrano essere in linea con l’accordo firmato l’8 febbraio tra l’Alleanza transfrontaliera delle Alpi del Sud e la societ├á ferroviaria italiana, per consolidare la loro cooperazione soprattutto nel campo dei trasporti.