Deux nouveaux trains touristiques entre la Côte d’Azur et l’Italie dès cet été ?

Hugues Mitton via Wikipédia

Le 6 février dernier, la société Trenitalia a confié vouloir créer deux nouvelles liaisons ferroviaires sur le territoire français.

Publicité

L’un vers Milan et l’autre direction Turin. Ce sont les deux nouveaux projets de la compagnie italienne, dévoilés dans une conférence de presse tenue par la Chambre de Commerce Italienne de Nice. Sa mission est claire : améliorer son offre touristique pour satisfaire la demande saisonnière, grâce à une collaboration avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. À l’image de sa ligne Paris – Lyon – Milan depuis 2021, l’ambition est même « d’atteindre Marseille ou, qui sait un jour, Avignon », déclare son directeur général, Luigi Cantamessa.

Le long du littoral, direction Milan

Pour l’été 2024, il serait donc possible de voyager entre Marseille et Milan, une fois par jour. Une ligne touristique effectuée « en collaboration avec la SNCF », confie-t-il à France 3 Côte d’Azur. Si les gares desservies sont encore floues, une chose est sûre, Nice et Monaco devraient être dans le lot, avant une courte escale à la frontière italienne, Vintimille. Une bonne nouvelle, après la disparition en 2021 des trains Thello, reliant les deux villes.

Comment se rendre à Milan sans les trains Thello ?

Le train des Merveilles, revisité à l’italienne

Un trajet direct de Nice à Turin ? À partir de 2025, l’équivalent du train des Merveilles maralpin, repensé par la compagnie, devrait voir le jour. En passant par Breil-sur-Roya, le trajet permettrait d’admirer les joyaux de l’arrière-pays niçois, avec des « wagons entièrement vitrés, panoramiques, semblables à ceux de la Ferroviaire del Bernina », continue-t-il. En bref, Trenitalia a frappé fort.

Des projets qui semblent répondre à l’accord passé entre l’Alliance transfrontalière des Alpes du Sud et la société ferroviaire italienne le 8 février dernier, pour renforcer leur coopération en matière de transports principalement.