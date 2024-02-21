Этим летом между Лазурным берегом и Италией будут запущены два новых туристических поезда?

6 февраля компания Trenitalia объявила о своих планах запустить два новых железнодорожных маршрута во Франции.

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Один из них будет курсировать в Милан, а второй – в Турин. Эти два новых проекта итальянского железнодорожного перевозчика были представлены на пресс-конференции, организованной Итальянской торговой палатой в Ницце. Компания чётко обозначила свою цель: усовершенствовать туристическое предложение, чтобы отвечать на сезонные потребности, благодаря сотрудничеству с регионом Прованс-Альпы-Лазурный Берег. Подобно маршруту Париж — Лион — Милан, запущенному в 2021 году, компания нацелена на расширение своего присутствия, «возможно, до Марселя или даже Авиньона», по словам генерального директора Луиджи Кантамесса (Luigi Cantamessa).

Вдоль побережья в сторону Милана

К лету 2024 года планируется запуск ежедневного маршрута между Марселем и Миланом. Этот туристический маршрут будет организован «в сотрудничестве с французской железнодорожной компанией SNCF», как сообщил Луиджи Кантамесса в интервью каналу France 3 Côte d’Azur. Пока точный список станций уточняется, однако уже известно, что в маршрут обязательно войдут Ницца и Монако, а также будет предусмотрена короткая остановка на итальянской границе в Вентимилье. Это стало приятной новостью после прекращения в 2021 году работы поездов Thello, связывающих эти два города.

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Возрождение «Поезда Чудес» в итальянском стиле

Прямой маршрут из Ниццы в Турин? В 2025 году ожидается запуск аналога «Поезда Чудес» в регионе Приморские Альпы.. Маршрут, пролегающий через Брей-сюр-Ройя, предложит пассажирам насладиться уникальными видами Лазурного берега из «полностью панорамных вагонов, напоминающих поезда Ferroviaire del Bernina», по словам генерального директора перевозчика. Вкратце, Trenitalia совершила значительный прорыв.

Судя по всему, эти проекты соответствуют соглашению об укреплении сотрудничества, главным образом, в сфере транспортировок, подписанному трансграничным альянсом Южных Альп и итальянской железнодорожной компанией 8 февраля.