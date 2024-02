Max Hairdresser: Salute e Bellezza per i tuoi capelli e cute

Nasce l’innovativo salone per il benessere di capelli e cute grazie all’utilizzo di prodotti completamente naturale.

Se sei alla ricerca di un’esperienza unica e di alta qualità per prenderti cura dei tuoi capelli e della tua cute, Max Hairdresser è il salone perfetto per te. Il primo salone di “parrucchieri” specializzato in capelli ricci, colorazione vegetale tramite piante tintorie e cura del capello con piante ayurvediche, indicato anche per le cuti più esigenti e non solo.

MAX Hairdresser ©

La passione per i capelli ricci ed il benessere dei capelli e della cute è il cuore pulsante della Natural Hair Spa di Max, un luogo rilassante avvolto da profumi di esclusive sostanze naturali con la quale verranno coccolati i tuoi capelli.

Max Hairdresser si distingue dalla sua filosofia rivoluzionaria e moderna, che crea un’esperienza unica che trasforma il giorno della colorazione in un vero e proprio rituale di bellezza per la tua cute e i tuoi capelli.

Immersi tra i profumi di oli essenziali, hennè e infusi è possibile sperimentare numerosi trattamenti di altissima qualità all’insegna del naturale e prima di mettere mani ai capelli, si esegue una consulenza personalizzata in una postazione dedicata stupefacente.

La prima analisi prevede la valutazione della morfologia della testa, del viso, della corporatura, delle attaccature, valutandone la densità capillare, il peso e la consistenza dei capelli.

La consulenza è un momento indispensabile del primo appuntamento, in cui si percepiscono le informazioni indispensabili per ottenere il meglio dai propri capelli, soprattutto per i capelli ricci che richiedono maggiori attenzioni e particolari metodi di taglio come Max esegue con le sue esclusive forbici verticali e pivotanti.

Ossigeno terapia, la nuova tecnologia studiata per curare cute e capelli ottenendoli sempre più forti e sani

Grazie alla combinazione sinergica di piante tintorie e piante ayurvediche, si ottengono risultati eccezionali e capelli sani, che sono il desiderio di ogni donna. Questo binomio permette di ottenere una lucentezza straordinaria, un’idratazione profonda e una struttura sana e robusta dei capelli, riducendo sensibilmente la caduta dei capelli ed i baby hair.

Inoltre, Max Hairdresser per ottenere il meglio dai trattamenti ha adottano una nuova tecnologia made in Italy: l’ossigeno terapia e l’elettroporazione con tecnologia termo transdermica e per raggiungere l’eccellenza si unisce alle tecnologie anche la forza dell’ozono terapia.

Grazie a queste nuove introduzioni, si è in grado di raggiungere risultati che prima erano impensabili tramite i semplici trattamenti.

Ma quali sono i vantaggi di un colore naturale? “i capelli colorati con i colori naturali si riconoscono subito perché particolarmente lucidi, presentano sfaccettature cromatiche che nessun colore cosmetico può imitare – dichiara Max.Â

Questo effetto deriva dal fatto che le piante tintorie rispettano le differenze cromatiche del capello ricevente, creando così un colore tridimensionale ed unico. L’altro vantaggio è l’ispessimento del fusto che si percepisce già dopo la terza applicazione, questo grazie alla sovrapposizione del prodotto che crea strati sul capello migliorandone spessore, forza, volume e luminosità . Un altro plus del colore naturale è che stimola la cute e quindi la crescita dei capelli e svolge un’azione normalizzante/stimolante sulla cute”.

Il metodo innovativo di ricerca del benessere dei capelli coniuga tradizione e modernità , utilizzando solo prodotti di altissima qualità e di origine naturale.

Piante tintorie pure e piante auyrvediche a disposizione per creare i migliori mix naturali su misura, per colorare e curare il capello a pieno rispetto della cute.

Per continuare anche nella quotidianità il percorso iniziato all’interno del salone, Max ha realizzato la linea brandizzata che vede protagonisti prodotti d’élite dedicati alla cura dei capelli ricci e non solo.

Detergente naturale, maschera idratante naturale, spray districante al collagene, lozione energizzante, foamer disegna ricci e fluido all’aloe sono gli elementi protagonisti della sua linea a nome VictorLab- natural hair produtcs. Tutti i prodotti prevedono una composizione naturale, di prima scelta e con principi attivi botanici. Ma non è tutto, i flaconi sono stati volutamente realizzati in un elegante e ricercato pack in vetro di colore ambrato che permette un ottimale conservazione del prodotto custodito all’interno, oltre ad essere un gesto estremamente ecologico.

Inoltre, il salone Max Hairdresser è fortemente orientato alla filosofia zero waste, utilizzando esclusivamente packaging di vetro riciclato, e rispecchia a 360° la componente ecologica.

Di proposito Max ha deciso di affrescare il salone con tinture a base di salgemma, elemento naturale che grazie al rilascio di iodio, in misura controllata, ricrea un effetto sensoriale simile a quello percepibile stando in riva al mare. Il salone dispone anche di un addolcitore d’acqua, utile ad eliminare il calcare rendendo i capelli morbidi e lucidi, e di un depuratore dell’acqua per poter offrire direttamente acqua fresca evitando l’impiego di bottiglie in plastica. Sempre per avere il minore impatto ambientale, l’acqua calda viene prodotta con un sistema innovativo che richiede bassissimi quantitativi di energia per la sua creazione.

Qualunque sia il tuo desiderio di cura per i tuoi capelli e la tua cute, Max Hairdresser è pronto per realizzare la soluzione perfetta su misura per te.

Gli esperti ti aspettano in salone a Sanremo

Non accontentarti di meno, scegli la qualità esclusiva di Max Hairdresser Salute e Bellezza per i tuoi capelli.