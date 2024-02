Quali sono le migliori cliniche veterinarie di Monaco?

Dopo la presentazione del progetto di una nuova clinica veterinaria per i residenti di La Turbie, Monaco Tribune ha redatto una lista con gli ambulatori presenti nel Principato dove portare il vostro animale da compagnia.

Clinica veterinaria di Fontvieille

© Clinique Vétérinaire Monaco-FontvieilleÂ

Situata nel quartiere sud-ovest del Principato, questa clinica offre una serie di servizi per i vostri animali: check-up completo, radiografie ed ecografie in loco, ma anche ricoveri. Chirurgia, odontoiatria, oftalmologia, medicina generale… le cure offerte sono varie e i veterinari e gli operatori sono sia interni che esterni alla clinica. All’ingresso, è possibile acquistare diversi prodotti alimentari e medicinali.

Le opinioni dei clienti

“Clinica veterinaria molto seria, con personale competente e dinamico. Ti ascoltano e ti accolgono sempre con un sorriso. Ottimi consigli e buone diagnosi”. (Google)

“Lo staff è stato molto accogliente e professionale e ha sempre dato buoni consigli. I veterinari hanno messo a frutto le loro competenze e conoscenze e formano un team complementare”. (Google)

Maggiori informazioni

22, quai Jean-Charles Rey, 98000 Monaco  Â

Su appuntamento dalle 9:00 alle 19:00, esclusi il giovedì dalle 9:00 alle 16:00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:00

(+ 377) 92 05 74 77

Clinica veterinaria Sainte-Dévote

Il dottor Manuel Sorini, veterinario responsabile della clinica. ©Clinique vétérinaire Sainte-Dévote

Nel centro di Monte-Carlo, vicino al Carré d’or, la clinica offre servizi diagnostici, di chirurgia generale e cure specialistiche per i vostri animali domestici. Dispone anche di uno spazio dedicato alla vendita di alimenti e medicinali. La struttura è composta da una sala reception, due stanze per le visite, un laboratorio di analisi, una stanza per i ricoveri, una stanza per i trattamenti, una sala operatoria e un’unità per ecografie e radiografie. Il “padrone di casa”, il Dott. Manuel Sorini, è il responsabile della clinica.

Le opinioni dei clienti

“Ottima clinica! Grazie dottor Sorini per aver curato il mio gattino”. (Google)

“Accoglienza e cure eccellenti per il mio cane. Il veterinario è molto professionale. La consiglio!” (Google)

Maggiori informazioni

22 Bd Princesse Charlotte, 98000 Monaco

Prendere appuntamento

Dal lunedì al sabato: dalle 9:00 alle 19:00

+377 93 25 62 62Â

Clinica veterinaria Athéna

L’assistente veterinaria Aurélie Bourdiec della Clinica Veterinaria Athéna. ©Clinique vétérinaire Athéna

In Boulevard Rainier III, questa clinica riceve durante la settimana e su appuntamento. La struttura ha anche uno shop online dove è possibile acquistare ogni genere di prodotti suddivisi per marca, indicazione medica e, chiaramente in base al tipo di animale. La Dottoressa Aurore Marsan e il suo staff offrono consulenze, interventi chirurgici, ecografie, diagnostica e toelettatura. Cani, gatti, furetti, conigli, piccoli roditori e cavalli sono tutti i benvenuti.

Le opinioni dei clienti

“Formidabile. Molto umani e preparati. I nostri animali sono in mani eccellenti”. (Google)

“Personale molto simpatico, spiega tutto con chiarezza e ci si sente tranquilli. La consiglio”. (Google)

Maggiori informazioni

Dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00

Visita: 43 €

+377 93 25 05 04

19 Av. Crovetto Frères, 98000 Monaco

Clinica veterinaria Saint-Hubert

Una femmina di Australian Shepherd e il dottor Rossi, della Clinica Veterinaria Sainte-Hubert. ©Facebook della clinica

Situata a Beausoleil, alle porte di Monaco, la Clinica Saint Hubert è stata aperta nel 2000 da due veterinari, a cui se n’è unito un terzo nel 2015. Oltre a fornire le classiche cure per i vostri animali domestici, la clinica è anche reperibile durante la notte e nei fine settimana al numero 06 60 61 36 24.

Le opinioni dei clienti

“Ormai sono anni che porto i miei cani in questa clinica e sono molto soddisfatta. Dalla semplice visita, a interventi più consistenti, sono sempre stata ascoltata e sostenuta da uno staff incredibilmente professionale”. (Google)

“Mi sono recata alla clinica durante le vacanze. Tutto lo staff è eccellente, professionale, attento e rispettoso dell’animale”. (Google)

Maggiori informazioni

7 avenue général de Gaulle, Beausoleil, Francia

+33 4 93 41 86 87

Clinica veterinaria canadese

L’ingresso della clinica veterinaria canadese. ©Clinique vétérinaire canadienne

Situata nel centro di Cap d’Ail, questa clinica è la prima ad aver aperto qui. Fondata nel 2005 dalla dottoressa Louise Pinet, originaria del New Brunswick in Canada, la struttura si occupa di interventi chirurgici, medicina generale, radiografie ed ecografie, ma anche di oncologia e dietologia. Troverete un’area dedicata alla nutrizione e alla farmacia, un’area per i ricoveri e un’area relax, oltre alla classica reception.

Le opinioni dei clienti

“Sono diversi anni che la Dottoressa Pinet si prende cura dei miei cani/gatti ed è sempre disponibile e competente. Riesce a fare un’ottima diagnosi della patologia del “paziente” e chiede sempre informazioni quando prescrive una terapia”. (Google)

“Clinica veterinaria fantastica. Personale attento e premuroso. Ci porto i miei gatti e ci ho portato i miei topi”. (Google)

Maggiori informazioni

114 avenue du 3 Septembre, 06320 Cap d’Ail

Dal lunedì al venerdì: 8:30 – 19:00 / Sabato: 9:00 – 13:00

Telefono: 04 93 35 25 29

Clinica veterinaria du Soleil

Il dottor Kniese e il dottor Walter della Clinica veterinaria du Soleil. ©Clinique vétérinaire du Soleil

Al confine tra Monaco e Cap d’Ail, la Clinique du Soleil è la seconda clinica del comune limitrofo. Laureata alla Scuola Veterinaria di Tolosa, la dottoressa Walter esercita la professione da quasi 15 anni; è affiancata dalla dottoressa Kniese e da Fanny, un’assistente veterinaria. Visite mediche, consigli su igiene e alimentazione ed esami complementari sono disponibili solo su appuntamento. L’area di accoglienza della clinica è suddivisa in diversi spazi: la zona di attesa per cani e gatti, l’alimentazione per cani/gatti e nuovi animali domestici, lo spazio per la pesatura e l’area per la consulenza sugli accessori per la salute degli animali.

Le opinioni dei clienti

“Clinica veterinaria di alto livello che ascolta e si prende cura dei nostri amici cani/gatti e non solo. Ottimi consigli, personale sorridente e cordiale”. (Google)

“Clinica eccellente, accoglienza calorosa, rassicurante, un luogo stracolmo di tenerezza e amore per i nostri amici a 4 zampe”. (Google)

Maggiori informazioni

Impasse du Stade 06320Â Cap D’Ail

Orari di apertura: lunedì – venerdì: dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30 / sabato: dalle 9:00 alle 12:00

04 22 131 132Â

Clinica veterinaria di Cap Martin

Lo staff di Vetazur, la clinica veterinaria di Cap Martin. ©Vetazur

Questa clinica, nata nel 1988 nel comune vicino Monaco, si chiama Vetazur. “Ero molto appassionato del mio lavoro, così ho creato la Clinique Vétérinaire du Cap per rispondere a tutte le esigenze di cura, diagnosi, esami e chirurgia in ogni situazione”, spiega il fondatore, il Dottor Rémy Balouka. Medicina generale, medicina alternativa, cure dentistiche, diagnostica per immagini, dermatologia e chirurgia generale sono i servizi offerti dalla struttura. La clinica dispone inoltre di un servizio di consulenze specialistiche di gastroenterologia, di un’unità di imaging dedicata all’endoscopia digestiva, respiratoria e otorinolaringoiatrica, di un’area di chirurgia laparoscopica video-assistita e di un servizio di assistenza oncologica.

Le opinioni dei clienti

“Un immenso grazie alla dottoressa Butz che è fantastica. Davvero competente ed empatica. Ama proprio gli animali, il che è molto rassicurante. Mi affido a lei per i miei amici pelosi”.

“Grazie mille per il vostro incredibile lavoro! Staff magnifico! Una vera clinica, molto pulita, professionale e bella! Il mio gatto Onyx è d’accordo!” (Google)

Maggiori informazioni

9 Promenade du Cap, 06190 Roquebrune Cap Martin

04 93 35 41 48

Lunedì – Venerdì: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Sabato: dalle 9:00 alle 12:00

