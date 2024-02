Quelles sont les meilleures cliniques vétérinaires autour de Monaco ?

Alors que le projet d’une nouvelle clinique vétérinaire a été présenté aux résidents de la Turbie, Monaco Tribune vous dresse la liste des cabinets existants où emmener son animal de compagnie.

Clinique vétérinaire de Fontvieille

© Clinique Vétérinaire Monaco-Fontvieille

Située dans le quartier au sud-est de la Principauté, cette clinique propose des bilans de santé complets pour vos animaux, une capacité de radiographie et échographie sur place, mais aussi d’hospitalisation. Chirurgie, dentisterie, ophtalmologie, médecine générale… Les soins prodigués couvrent une large palette et sont administrés par plusieurs docteurs et auxiliaires, dont certains interviennent en restant externes à la clinique. À l’accueil, plusieurs produits alimentaires et médicaux sont proposés à la vente.

Les avis des internautes

« Clinique vétérinaire très sérieuse, avec une équipe compétente et dynamique. Ils sont à votre écoute et vous accueillent toujours avec le sourire. De bons conseils et de bons diagnostics. » (Google)

« Equipe très accueillante et professionnelle, toujours de bons conseils, les vétérinaires quand a elle, ont sû mettre leurs compétences et leurs savoirs à profit pour former un binôme complémentaire. » (Google)

Plus d’infos

22, quai Jean-Charles Rey, 98000 Monaco

Sur rendez-vous de 9h à 19h , sauf jeudi 9h-16h et samedi 9h-12h

(+ 377) 92 05 74 77

Clinique vétérinaire Sainte-Dévote

Le Dr Manuel Sorini, vétérinaire attitré de la clinique. ©Clinique vétérinaire Sainte-Dévote

Au centre de Monte-Carlo, près du Carré d’or, la clinique propose ses services de médecine, de chirurgie générale et des soins spécialisés pour vos animaux de compagnie. Elle dispose aussi d’un espace dédié à la vente d’aliments et de médicaments. Le lieu se compose d’une salle d’accueil, de deux salles de consultation, d’un laboratoire d’analyses médicales, d’une salle d’hospitalisation, d’une salle de soins, d’un bloc opératoire, d’un échographe et d’une radiologie. En maître des lieux, le Dr Manuel Sorini s’occupe de la clinique.

Les avis des internautes

« Très bonne clinique ! Merci au docteur Sorini d’avoir soigné mon petit chaton. » (Google)

« Très bon accueil et soin pour mon chien. Le vétérinaire est très professionnel. Je recommande cet endroit ! » (Google)

Plus d’infos

22 Bd Princesse Charlotte, 98000 Monaco

Prendre rendez-vous

Du lundi au samedi : de 9h à 19h

+377 93 25 62 62

Clinique vétérinaire Athéna

L’assistante vétérinaire Aurélie Bourdiec de la Clinique vétérinaire Athéna. ©Clinique vétérinaire Athéna

Située sur le Boulevard Rainier III, cette clinique vous accueille en semaine et sur rendez-vous. La structure dispose d’une boutique en ligne où sont proposés tout types de produits, répartis par marque, par indication médicale et, évidemment, selon l’animal qui en a besoin. Sur place la Dr Aurore Marsan et son équipe proposent consultations, chirurgies, échographies, diagnostiques et toilettage. Chiens, chats, furets, lapins, petits rongeurs ou encore les chevaux sont traités.

Les avis des internautes

« Formidable. Beaucoup d’humanité, d’efficacité. Nos animaux sont dans d’excellentes mains. » (Google)

« Personnel très sympathique, tout est bien expliqué et tout est fait pour nous détendre. Je recommande. » (Google)

Plus d’infos

Du lundi au vendredi de 10h à 19h

Consultation : 43 €

+377 93 25 05 04

19 Av. Crovetto Frères, 98000 Monaco

Clinique vétérinaire Saint-Hubert

Une femelle berger australien et le Dr Rossi, de la Clinique vétérinaire Sainte-Hubert. ©Facebook de la Clinique

Implantée à Beausoleil, aux portes de Monaco, la Clinique Saint Hubert a ouvert en 2000, fondée par deux docteurs qui seront rejoints par un troisième en 2015. En plus des soins traditionnels prodigués à vos animaux, la clinique garantit un service d’astreint, actif pendant la nuit et le weekend, au 06 60 61 36 24.

Les avis des internautes

« Depuis très longtemps j’ai toujours emmené mes différents chiens à cette Clinique et j’en suis entièrement satisfaite. De la simple consultation, à des opérations plus conséquentes, j’ai trouvé de l’écoute, du soutien et un professionnalisme sans faille. » (Google)

« Consulté ce cabinet pendant les vacances. Toute l’équipe est très bien, professionnelle, attentionnée et respectueuse de l’animal. » (Google)

Plus d’infos

7 avenue général de Gaulle, Beausoleil, France

+33 4 93 41 86 87

Clinique vétérinaire canadienne

L’accueil de la Clinique vétérinaire canadienne. ©Clinique vétérinaire canadienne

Située en plein coeur de Cap d’Ail, cette clinique est la première créée de Cap d’Ail. Fondée en 2005 par le Dr Louise Pinet, originaire du Nouveau Brunswick au Canada, la structure propose chirurgie, médecine générale, radiographies, et échographies, peut également intervenir dans le domaine de la cancérologie ou de la diététique. Sur place sont à retrouver un espace nutrition et pharmacie, un espace d’hospitalisation et aire de détente, ou encore le traditionnel espace d’accueil.

Les avis des internautes

« Le Docteur Pinet s’occupe de mes poilus chien /chat depuis de nombreuses années elle est toujours à l’écoute, disponible, efficace. Elle a un très bon diagnostic quant à la pathologie du « patient « et prends toujours de nouvelles quand un traitement est mis en place. » (Google)

« Super clinique vétérinaire. Personnel bienveillant et à l’écoute. J’y emmène mes chats et j’y ai emmené mes rats. » (Google)

Plus d’infos

114 avenue du 3 Septembre, 06320 Cap d’Ail

Lundi au Vendredi : 8h30 – 19h / Samedi : 9h – 13h

Téléphone : 04 93 35 25 29

Clinique vétérinaire du Soleil

Le Dr Kniese et la Dr Walter de la Clinique vétérinaire du Soleil. ©Clinique vétérinaire du Soleil

Située à la frontière entre Monaco et Cap d’Ail, la Clinique du Soleil est la seconde structure de la commune limitrophe. Diplômée de l’école vétérinaire de Toulouse, Dr Walter pratique depuis près de 15 ans ; elle est entourée du Dr Kniese et Fanny, assistante vétérinaire. Uniquement sur rendez-vous, des consultations de médecine sont administrées, des conseils en hygiène, en nutrition et des examens complémentaires peuvent être prodigués. La zone accueil de la clinique est composée de plusieurs espaces : les espaces attente chiens et chats, nutrition chiens-chats et nouveaux animaux de compagnie, pesée, conseil en santé animale accessoires.

Les avis des internautes

« Clinique vétérinaire au top à l’écoute et bienveillance assurer avec nos amis chiens/chat ou autres. Personnels de bon conseil, souriante et aimable » (Google)

« Une clinique au top, un accueil chaleureux, réconfortant, un lieu remplie de tendresse et d’amour pour nos compagnons à 4 pattes. » (Google)

Plus d’infos

Impasse du Stade 06320 Cap D’Ail

Horaires : Lundi – Vendredi : 8h30 à 13h et 14h à 18h30 / Samedi : 9h – 12h

04 22 131 132

Clinique vétérinaire du Cap Martin

L’équipe de Vetazur, la Clinique vétérinaire du Cap Martin. ©Vetazur

Vetazur est le nom de cette clinique créée en 1988 dans la commune proche de Monaco. « Passionné par mon métier, j’ai créé la clinique vétérinaire du cap afin qu’elle réponde parfaitement aux exigences de soins, de diagnostiques, d’examens et de chirurgie pour faire face à toutes les situations », raconte le fondateur, Dr Rémy Balouka. Médecine générale, médecine douce, soins dentaires, imagerie, dermatologie et chirurgie générale sont proposés par la structure. La clinique a également développé un service de consultations spécialisées en gastro entérologie, une unité d’imagerie dédiée a l’endoscopie digestive, respiratoire et ORL et un espace de chirurgie laparoscopique vidéo assistée ainsi qu’un service de soins oncologiques.​

Les avis des internautes

« Un grand merci au Docteur Butz qui est formidable. Grande compétence et beaucoup d’empathie. Elle aime vraiment les animaux et c’est super rassurant. Je lui confie mes amours poilus en totale confiance. »

« Merci beaucoup pour pour votre travail énorme ! Équipe magnifique ! Une véritable clinique, très propre, très pro, super sympa ! Mon chat Onyx est d’accord avec moi ! » (Google)

Plus d’infos

9 Promenade du Cap, 06190 Roquebrune Cap Martin

04 93 35 41 48

Lundi – Vendredi : 08h à 12h / 14h à 18h

Samedi : 09h à 12h

