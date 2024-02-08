Лучшие ветеринарные клиники в Монако и его окрестностях

В то время как жители Ла-Турби изучают проект по строительству новой ветеринарной клиники, Monaco Tribune составила список уже существующих врачебных кабинетов, куда можно обратиться за помощью для вашего питомца.

Ветеринарная клиника в Фонвьее

© Ветеринарная клиника Монако — Фонвьей

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Расположенная в юго-западной части Княжества клиника предлагает широкий спектр услуг: от комплексного обследования ваших животных до рентгена и УЗИ на месте, а также стационарное лечение. В арсенале услуг – хирургия, стоматология, офтальмология и общая медицина. Помощь животным оказывает целая команда врачей и ассистентов, часть из которых работает вне клиники. В регистратуре можно приобрести различные корма и медицинские товары.

Отзывы интернет-пользователей

«Очень серьезная ветеринарная клиника с компетентным и активным персоналом. Здесь вас всегда встретят приветливо и внимательно выслушают. Качественные советы и диагнозы». (Google)

«Приветливый и профессиональный коллектив, здесь всегда дадут грамотный совет. Ветеринары продемонстрировали высокий уровень мастерства и знаний, создав взаимодополняющую команду». (Google)

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22, ке Жан-Шарль Рей, 98000 Монако

Приём по предварительной записи с 09:00 до 19:00, за исключением четверга (с 09:00 до 16:00) и субботы (с 9:00 до 12:00)

(+ 377) 92 05 74 77

Ветеринарная клиника Sainte-Dévote

Доктор Мануэль Сорини — ведущий ветеринарный врач клиники. © Ветеринарная клиника Sainte-Dévote

Данная клиника находится в самом центре Монте-Карло, в «Золотом квадрате». Здесь предоставляются медицинские услуги, общая хирургия и специализированная помощь для ваших питомцев. В клинике также имеется зона продажи кормов и медикаментов. К вашим услугам — приёмная, два консультационных кабинета, лаборатория для медицинских анализов, стационар, процедурный кабинет, операционная, кабинет ультразвуковой диагностики и радиологии. Клинику возглавляет доктор Манюэль Сорини (Manuel Sorini).

Отзывы интернет-пользователей

«Отличная клиника! Благодарю доктора Сорини, который вылечил моего котенка». (Google)

«Замечательный приём и уход за моей собакой. Ветеринар проявил высокий профессионализм. Рекомендую это место». (Google)

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22, бульвар Прансес Шарлот, 98000 Монако

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С понедельника по субботу с 09:00 до 19:00

+377 93 25 62 62

Ветеринарная клиника Athéna

Ассистент врача Орели Бурдьек в ветеринарной клинике Athéna. © Ветеринарная клиника Athéna

Клиника на бульваре им. Ренье III работает по будням и принимает пациентов по предварительной записи. В клинике действует интернет-магазин, предлагающий широкий выбор товаров для животных, сортированных по брендам, медицинским показаниям и типам животных. Доктор Орор Марсан (Aurore Marsan) и её команда предоставляют следующие услуги: консультации, хирургические операции, ультразвуковые исследования, диагностику и груминг для собак, кошек, хорьков, кроликов, мелких грызунов и лошадей.

Отзывы интернет-пользователей

«Превосходно. Чуткий подход и эффективность. Наши животные находятся в надежных руках». (Google)

«Персонал очень дружелюбный, все подробно объясняют и делают все возможное, чтобы мы расслабились. Рекомендую». (Google)

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С понедельник по пятницу с 10:00 до 19:00

Стоимость консультации — 43 €

+377 93 25 05 04

19, авеню Кроветто Фрер, 98000 Монако

Ветеринарная клиника Saint-Hubert

Австралийская овчарка и доктор Росси из ветеринарной клиники Sainte-Hubert. © Со страницы клиники в Facebook

Клиника была основана в Босолее на границе с Монако в 2000 году двумя врачами, к которым в 2015 году присоединился еще один специалист. Помимо стандартного ухода за питомцами, клиника предлагает услуги дежурного врача в ночное время и в выходные дни. Связаться с ними можно по телефону 06 60 61 36 24.

Отзывы интернет-пользователей

«Давно вожу разных своих собак в эту клинику и полностью довольна. От простых консультаций до сложных операций — персонал всегда внимателен, отзывчив и профессионален». (Google)

«Посещал клинику в праздничные дни. Весь персонал отличается профессионализмом, заботой и уважением к животным». (Google)

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7, авеню женераль де Голль, Босолей, Франция

+33 4 93 41 86 87

Канадская ветеринарная клиника

Регистрационная стойка Канадской ветеринарной клиники. © Канадская ветеринарная клиника

Клиника в самом сердце Кап-д’Ая была открыта в 2005 году доктором Луизой Пине, уроженкой канадского города Нью-Брансуик. Клиника предлагает широкий спектр услуг: от хирургии и общей медицины до рентгена, ультразвукового исследования, онкологии и диетологии. В клинике также имеются зоны для кормления и отдыха, аптека, блок для госпитализации, а также традиционная приёмная.

Отзывы интернет-пользователей

«Доктор Пине заботится о моих пушистиках (кошке и собаке) уже многие годы. Она всегда внимательна, доступна и эффективна. Превосходно диагностирует и всегда следит за ходом лечения». (Google)

«Отличная ветеринарная клиника с заботливым и внимательным персоналом. Я регулярно привожу сюда своих кошек и крыс». (Google)

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114, авеню дю 3 септамбр, 06320 Кап-д’Ай

С понедельника по пятницу с 08:30 до 19:00 / в субботу с 09:00 до 13:00

Телефон: 04 93 35 25 29

Ветеринарная клиника «Дю Солей»

Доктор Книз и доктор Вальтер в ветеринарной клинике «Дю Солей». © Ветеринарная клиника «Дю Солей»

Клиника «Дю Солей», расположенная на границе между Монако и Кап-д’Аем, — второй врачебный кабинет среди ветеринарных клиник в соседнем городе. Доктор Вальтер, выпускница ветеринарной школы в Тулузе, на протяжении 15 лет занимается ветеринарной практикой. Ей на помощь приходят доктор Книз и ветеринарный ассистент Фанни. Медицинские консультации, советы по уходу и питанию, а также проведение дополнительных обследований доступны только по предварительной записи. Помещения приёмной клиники включают в себя зону ожидания для собак и кошек, разделы для питания животных и новых питомцев, взвешивание, консультации по здоровью животных и раздел с аксессуарами.

Отзывы интернет-пользователей

«Лучшая ветеринарная клиника, которая внимательно относится к нашим четвероногим друзьям: собакам, кошкам и остальным животным. Здесь дают отличные советы, а персонал всегда приветлив и дружелюбен». (Google).

«Клиника высшего класса с тёплым и уютным приёмом, место, наполненное заботой и любовью к нашим четвероногим питомцам». (Google)

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Impasse du Stade 06320 Кап-д’Ай

Часы работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 13:00 и с 14:00 до 18:30 / в субботу с 09:00 до 12:00

04 22 131 132

Ветеринарная клиника в Кап-Мартене

Команда ветеринарной клиники Vetazur в Кап-Мартене. ©Vetazur

Vetazur — это название клиники, основанной в 1988 году в соседнем с Монако городе. «Страсть к моей профессии побудила меня открыть ветеринарную клинику в Кап-Мартене, чтобы оказывать качественную помощь, диагностику, обследование и проведение операций, необходимых в любом случае», — делится основатель клиники доктор Реми Балука (Rémy Balouka). Клиника предлагает услуги общей медицины, альтернативной медицины, стоматологии, диагностики, дерматологии и общей хирургии. В клинике также функционируют специализированный гастроэнтерологический консультативный центр, отделение диагностики, специализирующееся на эндоскопии пищеварительного тракта, дыхательной и ЛОР-систем, отделение видеоассистированной лапароскопической хирургии и онкологическая служба.

Отзывы интернет-пользователей

«Благодарю доктора Бутц, она просто великолепна. Очень компетентна и одновременно эмпатична. Она искренне любит животных, что внушает большую уверенность. Я полностью доверяю ей уход за моими питомцами».

«Благодарю за ваш труд! Превосходная команда! Клиника на высшем уровне, очень чистая, профессиональная и суперприятная! Мой кот Оникс полностью согласен со мной!». (Google).

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9, променад дю Кап, 06190 Рокбрюн-Кап-Мартен

04 93 35 41 48

С понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00

В субботу с 09:00 до 12:00

Найдём им дом вместе с обществом защиты животных Монако SPA