Il prossimo Ballo della Rosa è all’insegna della disco

Il 23 marzo, la sala dello Sporting Monte-Carlo ospiterà la serata di beneficenza organizzata ogni anno dal 1954.

L’anno scorso gli 800 invitati erano stati travolti da un’atmosfera 100% bollywoodiana, con decorazioni ideate dal designer Christian Louboutin. Quest’anno, il tema scelto dalla Principessa Carolina sarà la disco, un genere molto popolare negli anni ’70 e ’80.

Le decorazioni della sala dello Sporting Monte-Carlo, ideate dal designer Christian Louboutin. ©Monte-Carlo SBM

Chi si esibirà sul palco?

Presieduto dal Principe Alberto II e dalla Principessa Carolina, l’evento ha un tema diverso ogni anno e ospita anche nuovi artisti che si esibiscono sul palco. La prossima settimana sarà il turno di Shangela e Chad Michaels, due drag-queen che arrivano “direttamente dagli anni ’80” e che interpreteranno le hit di due icone della disco music: Donna Summer e Cher. Il coreografo Sadeck Berrabah e i suoi 48 ballerini si esibiranno sui più grandi pezzi degli anni ’80, per poi lasciare il posto a Gloria Gaynor! Autrice dei successi I Will Survive o Never Can Say Goodbye, la cantante americana incarna alla perfezione il movimento disco e sarà lei a chiudere la serata. Il DJ Kiddy si occuperà dell’after party, per gli invitati che vorranno ballare fino all’alba.

Shangela, Gloria Gaynor e Sadeck Berrabah saranno presenti all’edizione 2024 del Ballo della Rosa ©SBM

L’intrattenimento della serata sarà garantito anche da Charly Voodoo, pianista, compositore e pioniere del Cabaret Madame Arthur dalla sua riapertura nel 2015. L’ospite abituale del famoso cabaret di Pigalle andrà in scena il 23 marzo.

Chad Michaels, Kiddy Smile e Charly Voodoo. ©SBM

Il Ballo della Rosa è sicuramente una serata di gala che riunisce l’élite monegasca, ma è anche un evento di beneficenza a favore della Fondazione Principessa Grace, che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati. Durante la serata, viene organizzata anche una grande tombola. Gli invitati potranno inoltre gustare una cena eccezionale, ideata e preparata dagli Chef della Société des Bains de Mer.

