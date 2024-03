Бал Роз в ритме диско

23 марта в Sporting Monte-Carlo состоится благотворительный гала-вечер, который ежегодно проводится с 1954 года.

В прошлом году для 800 гостей была воссоздана атмосфера настоящего Болливуда с декорациями от дизайнера Кристиана Лубутена. На этот раз выбор Принцессы Каролины пал на мир диско-шаров и музыкальный жанр, который пользовался огромной популярностью в 70-х и 80-х годах.

Декор зала Sporting Monte-Carlo, разработанный Кристианом Лубутеном. ©Monte-Carlo SBM

Кто выступит на сцене?

Под эгидой Князя Альбера II и Принцессы Каролины Бал Роз каждый год удивляет нас уникальной темой и даёт возможность новым талантам заявить о себе. В следующую субботу на сцене выступят Шангела (Shangela) и Чад Майклс (Chad Michaels), настоящие драг-куин, которые как будто пришли к нам прямо из 80-х, чтобы исполнить хиты Донны Саммер и Шер. После них на сцену выйдет хореограф Садек Беррабах со своей группой из 48 танцоров, чтобы оживить хиты 80-х, а затем их место займёт Глория Гейнор. Эта американская певица, прославившаяся благодаря таким хитам, как I Will Survive и Never Can Say Goodbye, стала настоящим символом диско и будет главной звездой вечера. DJ Kiddy Smile устроит незабываемое афтерпати, чтобы все могли танцевать до рассвета.

Шангела, Глория Гейнор и Садек Беррабах будут звездами шоу Бала Роз в 2024 году. ©SBM

Музыкальное сопровождение вечера также обеспечит Чарли Вуду, талантливый пианист, композитор и один из основоположников «Кабаре Мадам Артур» с момента его возрождения в 2015 году. Известный своими выступлениями в знаменитом кабаре квартала Пигаль, он тоже выйдет на сцену 23 марта.

Чад Майклс, Кидди Смайл и Чарли Вуду. ©SBM

Бал Роз — это не просто гала-вечер, где собирается элита Монако; это мероприятие, организованное в поддержку Фонда Княгини Грейс, который приходит на помощь семьям детей, находящихся на лечении в больнице. В программу вечера входит большой розыгрыш лотереи. Гостям также предложат эксклюзивный ужин, тщательно разработанный и приготовленный шеф-поварами компании Société des Bains de Mer.

