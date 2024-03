Le prochain Bal de la Rose placé sous le signe de la disco

Le 23 mars, la salle du Sporting Monte-Carlo accueillera la soirée caritative organisée chaque année depuis 1954.

Publicité

L’an dernier, les 800 convives avaient eu le droit à une ambiance 100% Bollywood, dans un décor imaginé par le créateur Christian Louboutin. Lequel se tourne cette année vers l’univers des boules disco, choisi par la Princesse Caroline, et de ce genre musical très populaire dans les années 70 et 80.

Qui fera le show sur scène ?

Présidé par le Prince Albert II et la Princesse Caroline, l’événement profite d’un thème différent chaque année, mais accueille aussi de nouveaux artistes pour venir jouer sur scène. Samedi prochain Shangela et Chad Michaels, deux drag-queens « tout droit venues des années 80 », seront présents pour interpréter les tubes de deux icônes du Disco : Donna Summer et Cher. Le chorégraphe Sadeck Berrabah et ses 48 danseurs feront le show avec les plus grands hits des années 80, avant de céder la place à Gloria Gaynor ! Auteure des titres I Will Survive ou Never Can Say Goodbye, la chanteuse américaine incarne, elle aussi, le mouvement disco et viendra clôturer la soirée. Le DJ Kiddy Smile sera en charge de l’after, pour les invités qui souhaiteraient danser jusqu’au petit matin.

Shangela, Gloria Gaynor et Sadeck Berrabah seront présents pour l’édition 2024 du Bal de la Rose. ©SBM

En parallèle, l’animation de la soirée sera également assurée par la prestation de Charly Voodoo, pianiste, compositeur et pionnier du Cabaret Madame Arthur depuis sa réouverture en 2015. Officiant au sein du célèbre cabaret de Pigalle, il sera sur scène le 23 mars.

Chad Michaels, Kiddy Smile et Charly Voodoo. ©SBM

Si le Bal de la Rose est une soirée de gala où le monde monégasque se donne rendez-vous, l’événement est organisé au profit de la Fondation Princesse Grace, qui vient en aide aux familles d’enfants hospitalisés. Pendant la soirée, une grande tombola est notamment organisée. Les invités profitent également d’un dîner exceptionnel, pensé et préparé par les Chefs de la Société des Bains de Mer.

Pour l’anniversaire du Prince, plusieurs milliers de personnes réunies sur la Place du Palais