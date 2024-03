La toccante partecipazione del Principe Alberto II e della Principessa Stéphanie alla giornata in onore dei diritti delle donne

Vestiti di tutto punto, i membri della famiglia Principesca hanno aperto la giornata dell’8 marzo 2024 all’Espace Léo Ferré.

Il Principe Alberto II, che non fa mai mancare il suo sostegno a una buona causa, era presente all’Espace Léo Ferré in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, in compagnia della Principessa Stéphanie. L’evento PowHer, organizzato dal Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne, è stato un appuntamento da non perdere. Tra conferenze, tavole rotonde e attività dedicate alle donne, la giornata è stata inaugurata dalla Famille Princière alle 9 del mattino.

La famiglia principesca, insieme a Louise Cordeau, presidente del Consiglio sullo statuto della donna in Québec, e da Céline Cottalorda, delegata interministeriale per i diritti delle donne © Milla Lanciego

Un gesto simbolico e commovente

“Égalité, bienveillance, ensemble” (Uguaglianza, bontà, insieme). Sono queste le forti parole che il Principe ha posizionato sull’albero dei desideri color rosa allestito all’ingresso della sala. Un messaggio rivolto alle donne, ma anche agli uomini, per lottare per la parità di genere. Dopo di lui, che è stato il primo ad appendere il suo augurio sui rami, la Principessa Stéphanie e Louise Cordeau, Presidente del Consiglio sullo statuto della donna in Québec, hanno seguito l’esempio per dare il via all’evento PowHer.

L’augurio del Principe Alberto II appeso all’albero © Milla Lanciego Il biglietto appeso dalla Principessa Stéphanie sull’albero dei desideri © Milla Lanciego Il Principe Alberto II mentre appende il suo messaggio sull’albero dei desideri durante l’inaugurazione © Milla Lanciego

La Famiglia Principesca sotto i riflettori

Dopo le belle parole del discorso di apertura del Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione, Isabelle Berro-Amadeï, gli ospiti d’onore hanno fatto una breve visita agli stand: i membri del Comitato, infatti, si sono alternati per incontrare il Principe e la Principessa. È stata l’occasione per presentare con orgoglio le loro attività quotidiane e mostrare la loro dedizione alla causa difesa in questo giorno speciale. Un momento di ascolto e gentilezza, in onore delle donne.

La Famiglia Principesca con i membri del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne © Milla Lanciego Il Principe Alberto II durante il giro tra gli stand © Milla Lanciego

Dopo un inizio di mattinata ricco di emozioni, la Famiglia Principesca ha lasciato l’Espace Léo Ferré dove tutte le attività hanno avuto inizio. I temi principali sono stati quattro: istruzione, lavoro, salute e sport.

