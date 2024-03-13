Князь Альбер II и Принцесса Стефания на торжественном мероприятии в поддержку прав женщин

Князь Альбер II и Принцесса Стефания торжественно открыли программу мероприятий в зале им. Лео Ферре 8 марта 2024 г. © Милла Лансьего

Члены княжеской семьи торжественно открыли цикл мероприятий в Международный день защиты прав женщин в зале им. Лео Ферре.

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Князь Альбер II, известный своей поддержкой значимых инициатив, посетил зал им. Лео Ферре вместе с Принцессой Стефанией по случаю празднования Международного женского дня. Организованное Комитетом по продвижению и защите прав женщин событие PowHer в начале марта стало ключевым событием в стране. Конференции, дебаты и различные мероприятия, посвященные женщинам, были торжественно открыты княжеской семьей в 9 утра.

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Княжеская семья вместе с председателем Совета по положению женщин в Квебеке Луизой Кордо (Louise Cordeau) и межведомственной уполномоченной по правам женщин Селин Котталорда (Céline Cottalorda) © Милла Лансьего

Значимая и вдохновляющая акция

«Равенство, забота, единство». Эти слова Князь прикрепил к розовому «дереву желаний» у входа в зал. Этим жестом он подчеркнул свою приверженность гендерному равенству, адресуя сообщение всем, независимо от пола. Принцесса Стефания вместе с председателем Совета по положению женщин в Квебеке Луизой Кордо присоединились к этой символической акции, отметив таким образом начало мероприятия PowHer.

Князь Альбер II оставил своё послание на «дереве желаний». © Милла Лансьего Князь Альбер II оставил своё послание на «дереве желаний». © Милла Лансьего В честь инаугурации Князь Альбер II прикрепил свое послание к дереву © Милла Лансьего

Княжеская семья — в центре событий

После вступительного выступления министра по вопросам иностранных дел и международного сотрудничества Изабель Берро-Амадеи (Isabelle Berro-Amadeï) почётные гости в лице представителей Княжеской семьи осмотрели стенды. Организаторы события, представители Комитета по продвижению и защите прав женщин, радушно встретили Князя и Принцессу, демонстрируя им свои проекты. Этот момент стал для них уникальной возможностью с энтузиазмом рассказать о своей деятельности и поддержке прав женщин в этот особенный день. Атмосфера события была наполнена вниманием и искренним теплом.

Фото княжеской семьи с представителями Комитета по продвижению и защите прав женщин © Милла Лансьего Князь Альбер II знакомится с представителями каждого стенда © Милла Лансьего

После трогательной церемонии открытия и отъезда правящей семьи весь день был посвящён праздничным мероприятиям вокруг четырёх основных тем: образование, трудоустройство, здоровье и спорт.

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