Le défilé touchant du Prince Albert II et de la Princesse Stéphanie en l’honneur des droits des femmes

Vêtus de leur plus belle tenue, les membres de la Famille Princière ont inauguré la journée du 8 mars 2024, à l’espace Léo Ferré.

Publicité

Toujours présent pour la bonne cause, c’est en compagnie de la Princesse Stéphanie que le Prince Albert II s’est présenté à l’espace Léo Ferré, pour la journée internationale des droit des femmes. Organisé par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, PowHer était le rendez-vous à ne pas rater en ce début de mois. Animé par des conférences, tables rondes et activités dédiées aux femmes, le lancement a été donné par la Famille Princière dès 9 heures.

PowHer : tous unis pour représenter la Journée internationale des droits des femmes

La famille princière, en compagnie de Louise Cordeau, Présidente du Conseil du statut de la femme au Québec et Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes © Milla Lanciego

Une action symbolique et émouvante

« Égalité, bienveillance, ensemble ». Ce sont des mots forts que le Prince a déposés sur l’arbre à vœux de couleur rose, installé à l’entrée de la salle. Un message destiné aux femmes, mais aussi aux hommes, pour défendre l’égalité des sexes. Premier à accrocher son souhait sur l’une des branches, la Princesse Stéphanie et Louise Cordeau, Présidente du Conseil du statut de la femme au Québec, ont ensuite suivi le mouvement pour marquer l’inauguration de PowHer.

Le souhait du Prince Albert II déposé sur l’arbre à voeux © Milla Lanciego Le mot accroché par la Princesse Stéphanie sur l’arbre à voeux © Milla Lanciego Le Prince Albert II déposant son message sur l’arbre à voeux pour l’inauguration © Milla Lanciego

La Famille Princière sous le feu des projecteurs

Après les belles paroles de la Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Isabelle Berro-Amadeï pour le discours de lancement, c’est l’heure d’une petite visite pour les invités d’honneur. À tour de rôle, les membres du Comité ont eu le privilège de rencontrer le Prince et la Princesse afin de présenter leur stand. L’occasion de parler avec fierté de leurs actions du quotidien et leur dévouement pour la cause défendue en ce jour spécial. Un moment d’écoute et de bienveillance, en l’honneur des femmes.

La famille princière aux côtés des membres du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes © Milla Lanciego Le Prince Albert II effectuant sa tournée des stands © Milla Lanciego

Après un début de matinée riche en émotions, le départ de la famille princière a marqué le début des festivités, articulées autour de quatre thématiques : l’éducation, le travail, la santé et le sport.

Le Prince Albert II star du nouveau documentaire irlandais Quintessentially Irish