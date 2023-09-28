App-Elles: в Монако запущено приложение с «тревожной кнопкой» для защиты женщин от насилия

Это бесплатное приложение позволяет одним нажатием кнопки оповестить доверенных лиц и местные службы экстренной помощи.

«Предупреждай, обсуждай, действуй» — таков слоган мобильного приложения App-Elles, (прим.пер.: игра слов, основанная на звуковом подобии названия приложения App-Elles и глагола «appelle», что во французском языке означает «позвони». Слово «elles» переводится как «они» и относится к женщинам или девочкам. Таким образом, App-Elles можно вольно перевести как «Позвони им (женщинам) через приложение»). Приложение было запущено в 2015 году нантской ассоциацией Résonantes и теперь доступно в Монако. Создательница Диариата Н’Диэ (Diariata N’Diaye) и координатор Лу Фужер (Lou Fougère) представили свою разработку в центре цифровой грамотности Maison du Numérique.

Как подчеркнула межведомственная уполномоченная по правам женщин Селин Котталорда (Céline Cottalorda), речь идёт о «новом инструменте для помощи жертвам насилия в Княжестве».

Принцип работы приложения следующий: после бесплатной установки на смартфон и регистрации с использованием адреса электронной почты и пароля, пользователь может выбрать до трех доверенных лиц. Эти лица должны согласиться взять на себя эту ответственность и будут немедленно уведомлены в случае чрезвычайной ситуации.

Приложение, уже установленное пользователями более 100 000 раз по всему миру и доступное в 15 странах (России нет в этом списке) и на шести языках (включая английский), оснащено тревожной кнопкой SOS, которая активирует специальный сигнал на телефонах доверенных лиц. Таким образом, сеть может мгновенно определить местоположение жертвы и вызвать службы спасения. Приложение также предоставляет полный адресный справочник по каждой территории, где указаны контакты больниц, полицейских участков и ассоциаций.

В Монако в справочник включены Госпиталь Княгини Грейс, Служба государственной безопасности, Ассоциация помощи пострадавшим от уголовных преступлений AVIP, Красный Крест Монако, Департамент социальной помощи и программ DASO и служба семейной медиации. Также доступны информационные брошюры с советами для окружающих и свидетелей насилия.

Презентация приложения прошла в центре цифровой грамотности Maison du Numérique — © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

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Запись хроники событий для доказательства вербального насилия

Еще одна важная функция: после активации тревожной кнопки приложение записывает хронику последующих действий даже при отсутствии интернета или доступа к сети. Это позволяет жертвам, например, вербального или психологического насилия, предоставить доказательства. По словам создательницы Диариаты Н’Диэ, эти записи могут быть приняты в суде, даже если человек был записан без его согласия.

Стоит отметить, что активировать эту кнопку можно не только в экстренной ситуации, она также может быть установлена на часы или другие «умные» устройства. Пользователь может выбрать опцию защиты: «Во время ночной прогулки или при «встрече с бывшим супругом», когда забираешь ребёнка и чувствуешь тревогу», — объясняет Лу Фужер. Поэтому приложение действует как превентивная мера и может использоваться даже ребёнком или подростком.

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Что касается конфиденциальности, данные приложения хранятся не более пятнадцати дней перед их окончательным удалением с серверов. При необходимости жертва может загрузить записи заранее.

На данный момент экстренный механизм приложения еще не активировался в Монако. Но, как подчеркивает Селин Котталорда, предложение App-Elles в Княжестве принесет пользу не только монегаскам и резидентам. Туристы и работающие в стране люди также смогут иметь приложение под рукой и сообщать о возможной опасности.