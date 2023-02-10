Князь Альбер II и Княгиня Шарлен готовятся к Международному дню борьбы за права женщин

Вооружившись баллончиками с краской, Княжеская чета еще раз продемонстрировала свою поддержку празднику 8 марта.

В этом году к празднику снова готовится произведение искусства. 8 марта, в Международный день борьбы за права женщин, будет представлен холст, коллективно созданный в Монако.

Тема 2023 года: «Женщины и спорт в глазах нового поколения». Поэтому около 100 школьников классов СЕ1 в Княжестве решили внести свою лепту в это дело.

© Стефан Данна (Stéphane Danna) / Дирекция по связям и Фредерик Небингер (Frédéric Nebinger)

Рядом с участниками – Mr OneTeas, шефствующий над этой операцией уже несколько лет. Именно с ним Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и Селин Котталорда, межведомственная представительница по правам женщин, создали свои произведения, которые дополнят уже готовые работы детей.

Князь подготовил картину в честь дзюдоиста с подписью «сила». Княгиня Шарлен выбрала мяч для регби с подписью «Forti Ünseme»: на монегасском – «сила – в единстве».

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Княжеская чета уже не в первый раз заявляет о своей солидарности с делом защиты прав женщин. В прошлом году Князь Альбер II вместе с сотней знаменитостей участвовал в создании коллективного произведения в пользу защиты прав женщин и моря. В 2021 году был снят видеоролик в благодарность женщинам, активно работавшим в период самоизоляции. В этом ролике снялась Княжеская чета. В 2019 году Mr OneTeas предложил сделать большую фотографию из 76 женских портретов. Князь также участвовал в этой съемке.