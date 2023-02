Le Prince Albert II et la Princesse Charlène, mobilisés pour la Journée Internationale des Droits des Femmes

Bombes de peinture en main, le Couple Princier a à nouveau montré son soutien, à l’occasion du 8 mars.

Cette année encore, une grande œuvre se prépare. Le 8 mars prochain, pour la Journée Internationale des Droits des Femmes, une toile, fruit d’un travail collectif à Monaco, sera dévoilée.

Thème de 2023 : « Les femmes et le sport vus par le prisme de la nouvelle génération. » Voilà pourquoi 100 élèves de CE1 de la Principauté ont apporté leur pierre à l’édifice.

© Stéphane Danna / Direction de la Communication & Frédéric Nebinger

A leurs côtés, Mr OneTeas, qui chapeaute cette opération depuis plusieurs années. C’est d’ailleurs avec cet artiste que le Prince Albert II, la Princesse Charlène et Céline Cottalorda, Déléguée Interministérielle pour les Droits des Femmes, ont créé leurs œuvres, qui complèteront celles déjà réalisées par les enfants.

Le Souverain a préparé une peinture à l’effigie d’un judoka, sur laquelle on peut lire le mot « force ». La Princesse Charlène, quant à elle, a opté pour un ballon de rugby, surmonté de l’inscription « Forti Ünseme » : « plus forts tous ensemble » en monégasque.

© Eric Mathon / Palais Princier

Ce n’est pas la première fois que le Couple Princier témoigne son soutien à cette cause. L’an dernier, le Prince Albert II faisait partie des 100 personnalités de la Principauté à avoir contribué à l’œuvre collective placée sous le signe de la protection des droits des femmes et de la mer. En 2021, une vidéo avait été réalisée pour remercier les femmes en première ligne pendant le confinement, et dans laquelle le Couple Princier était apparu. En 2019, Mr OneTeas avait proposé une grande photographie composée de 76 portraits de femmes. Là encore, le Prince Souverain avait participé.