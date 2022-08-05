Какие шаги предпринять, куда обратиться? Валери Кампора Люка (Valérie Campora Lucas), генеральный директор ассоциации Помощи жертвам уголовных правонарушений (AVIP), отвечает на наши вопросы.

Дело было в начале июля. Monaco-Matin рассказало на своих страницах о печальной истории: женщина подвергалась супружескому насилию и после трех заявлений в полицию подала на мужа в суд, он был признан алкоголиком. Поскольку оба супруга — резиденты Княжества, мужчина был приговорен уголовным судом Монако к шести месяцам заключения условно, принудительному лечению и штрафу 1 000 евро в пользу истца.

Для Валери Кампора Люка (Valérie Campora Lucas), генерального директора организации Помощи жертвам уголовных правонарушений (AVIP), этот приговор – настоящая победа: «Мы были в курсе этого дела, — делится она. — Мы не занимались сопровождением этой женщины. Для жертвы был важен сам факт вынесения приговора и признания ее потерпевшей. Внешне это может показаться незначительным, но для нее это крайне важно, потому что процесс рассмотрения искового заявления был долгим и сложным».

Валери Кампора Люка (Valérie Campora Lucas) © Дирекция по связям с общественностью / Стефан Данна (Stéphane Danna)

Что такое AVIP?

AVIP существует именно для сопровождения жертв в таких долгих процессах. Ассоциация была создана в 2014 году после утверждения закона 2011 года об отдельных видах насилия и начала работу в 2017, когда у неё появились свое помещение и дотации на деятельность. Команды квалифицированных специалистов принимают жертв любых уголовных правонарушений, совершенных на территории Монако. Каждый год ассоциация получает около 60 новых обращений от людей, которые подверглись сексуальному или домашнему насилию, побоям или жестокому обращению со стороны супругов, и ассоциация берет их под опеку. Больше всего обращений поступает именно из-за супружеского насилия.

В прошлом специалист по работе с жертвами при Службе общественной безопасности (Sûreté Publique), Валери присоединилась к AVIP с первых дней ассоциации. По ее мнению возникновение подобной организации было необходимостью: «Существовала неотложная потребность в том, чтобы создать независимую организацию, способную выслушать жертву. Не всегда бывает легко сразу обратиться в полицию, не зная, что там спросят, какие документы потребуются. Тем более, что часто человек пребывает во власти сильных эмоций по отношению к обидчику. Это целый процесс, и его надо организовать».

В AVIP жертв выслушивают и предоставляют им полное юридическое, психологическое и административное сопровождение. Ассоциация принимает и граждан Монако, которые подверглись насилию за пределами Княжества. Что касается тех, кому помощь оказана быть не может, их тоже не бросают. Наоборот, им предоставляют консультацию и перенаправляют в соответствующие организации.

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Переступив порог, жертва уже сделала значительную часть работы: «Когда человек приходит к нам или нам звонит, это уже победа, потому что это значит, что он решился рассказать о случившемся, — делится Валери. – Это огромный шаг вперед. Наша следующая цель – дать ему понять, что стыдиться или чувствовать себя виноватым должен не он.

Мы работаем с жертвой, готовя все, что нужно для подачи заявления. В день подачи иска эмоции снова дадут о себе знать, и человек может забыть некоторые факты. Мы готовим жертву к тому, что ей могут устроить очную ставку с агрессором, что в возбуждении уголовного дела может быть отказано, если судья сочтет доводы недостаточными. Мы стараемся собрать как можно больше всевозможных элементов, ведь правосудие опирается на факты, а не на слова. (…) Это могут быть показания свидетелей из числа близких, медицинские справки… К слову сказать, если человек находится в экстренной ситуации, если ему непосредственно угрожает опасность, у нас есть возможность разместить его в отеле, и социальная служба DASO примет эстафетную палочку».

В этом огромное преимущество Княжества: разные инстанции работают сообща, сотрудничают и формируют единую систему помощи жертвам: «Одним звонком можно решить множество вопросов, но мы это всегда делаем с согласия жертвы. Мы уведомляем Прокурора, не получив согласия, только в том случае, если знаем, что непосредственная и реальная угроза нависла над несовершеннолетними».

Служба общественной безопасности, Управление по социальной деятельности и помощи DASO, AVIP и монегасские ассоциации работают рука об руку, пребывают в постоянном контакте и осуществляют совместное сопровождение, делясь информацией, которой располагают, и всегда делают это с согласия жертвы.

Какие сигналы должны встревожить жертв и их близких?

Еще одна проблема состоит в том, что зачастую жертва из соображений страха или отрицания не осмеливается обратиться в компетентные органы. По мнению Валери, близкие могут начать действовать, заметив определенные сигналы: «Обычно жертва находится в изоляции. Семья и друзья перестают получать от нее весточки, или сообщения начинают приходить все реже. Агрессор стремится сделать свою жертву безмолвной. В этом случае, важно, прежде всего, не осуждать жертву, а также не высказываться слишком жестко в адрес обидчика. Необходимо завоевать доверие жертвы, объяснить ей, что она не ничтожество, что это не ее вина, и что мы здесь для того, чтобы ее выслушать».

Валери уточняет, что, помимо прочего, AVIP принимает и консультирует близких жертв, помогая им побудить жертву рассказать о случившемся.

А для самих жертв рекомендация проста: «С первой же пощечины или с первого же удара надо сразу насторожиться, потому что крайне редко всё ограничивается одним случаем. В начале отношений все бывает похоже на любовную идиллию: если бы мужчина или женщина давали пощечину в первый же день, партнер сразу бы понял, в какой ситуации он оказался. Но, к сожалению, любовное гнездышко постепенно превращается в западню. При первом же признаке насилия надо немедленно уходить».

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Что делать, если вы стали жертвой угроз агрессора?

Ввиду специфики Монако, часто бывает, что жертвы не осмеливаются подать жалобу, поскольку финансово зависят от обидчика. Этот страх обычно связан с угрозами, которые высказывал спутник или спутница жизни.

В этом вопросе Валери категорична: считать, что размер кошелька или степень влиятельности агрессора позволят ему избежать правосудия, — «это мысль, которую надо выкинуть из головы».

«Не существует льгот, позволяющих обойти закон, — чеканит она. – Если человек, кем бы он ни был, совершает насилие, он будет осужден. Финансовые средства могут позволить некоторым нанять дорогих адвокатов. Но в нашем случае у жертвы тоже есть право на защиту. Неработающие женщины или те, кто стеснен в средствах, часто делились с нами своими страхами, потому что мужья говорили им, что если жены уйдут или попробуют предпринять что бы то ни было, то у них отнимут детей, и матери их больше никогда не увидят.

Я настаиваю: это неправда, даже если у вас нет гражданства Монако. У матери в Монако есть свои права, какого бы происхождения она ни была, и какой бы ни была ее профессиональная или финансовая ситуация. До сих пор есть женщины, которые остаются с жестоким мужем только потому, что у них в голове свормировано подобное ложное убеждение».

Вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия? Вот контактная информация организаций, где вам помогут:

Интернет-сайт AVIP– Улица Тюрби, 21, 98000 Монако

Тел.: +377 93 25 00 07 (ежедневно с 8.00 до 20.00)

Электронная почта: avip@monaco.mc

Служба общественной безопасности: улица Сюфрен Ремон, 9, 98000 Монако

Тел.: +377 93 15 30 15