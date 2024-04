La Société des Bains de Mer apre un ristorante a Dubai

La SBM ha firmato un accordo con il gruppo D.ream International per un’inaugurazione prevista nel 2025.

Pubblicità

La Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) continua a espandersi oltre le frontiere del Principato. Dopo l’acquisizione di un hotel di lusso a Courchevel, il gruppo monegasco ha annunciato di aver firmato un contratto di collaborazione con D.ream (Dogus Restaurant Entertainment & Management), filiale di Dogus Hospitality Group, per l’apertura di un ristorante a Dubai nel 2025.

La SBM intende avvalersi dell’esperienza di questo importante operatore nel settore della ristorazione di lusso e degli eventi, che ha già lanciato 16 marchi in 15 paesi con 81 ristoranti. Tra questi ci sono Coya e Amazonico, già sbarcati a Monaco, ma anche Zuma e Roka. “Il nuovo marchio di ristoranti punterà sulle caratteristiche di Monte-Carlo, i suoi 160 anni di storia, il suo stile di vita e il suo savoir faire gastronomico, con un progetto orientato verso la cucina delle due riviere, quella francese e quella italiana”, si legge in un comunicato stampa.

Un marchio che girerà il mondo

Come ha precisato l’amministratore delegato Stéphane Valeri, il futuro marchio verrà esportato anche in altre località: “questo accordo rappresenta un passo significativo verso l’espansione del nostro gruppo a livello internazionale, consentendoci di raggiungere i nostri clienti ovunque viaggino o risiedano. Sfrutteremo l’esperienza del gruppo D.ream International per creare e ottimizzare un marchio di ristoranti dal forte potenziale. Dopo l’acquisizione dell’hotel di lusso a Courchevel 1850, questa partnership strategica consentirà alla SBM di posizionarsi gradualmente in altre rinomate destinazioni del lusso in tutto il mondo, come ad esempio Dubai, Miami o Londra, con l’apertura di nuovi ristoranti”.