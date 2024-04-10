Компания Société des Bains de Mer собирается открыть ресторан в Дубае

С компанией D.ream International уже подписан договор, и торжественное открытие ресторана состоится в 2025 году.

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Компания Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) продолжает свое развитие за пределами Княжества. После покупки люксового отеля в Куршевель монакский концерн объявил о подписании договора о партнерстве с компанией D.ream (Dogus Restaurant Entertainment & Management), филиалом концерна Dogus Hospitality Group, на открытие ресторана в Дубае в 2025 году.

SBM рассчитывает на опыт этой крупной фигуры в сфере люксовой и праздничной ресторации, которая уже развернула 16 марок в 15 странах с 81 рестораном. Среди них – Coya и Amazonico, уже открытые в Монако, а также Zuma и Roka. «Будущая новая марка ресторана позволит капитализировать на характерных чертах Монако, на его 160-летней истории, его искусстве жить и кулинарном мастерстве, ориентированном в этом проекте на кухню французской и итальянской Ривьеры», говорится в коммюнике.

Марка-путешественница

Как уточнил исполняющий директор, Стефан Валери, будущая марка будет экспортироваться в другие страны мира: «этот договор – еще один шаг на пути развития нашего концерна на международной арене, чтобы охватить нашу клиентуру там, куда она путешествует и где проживает. Мы воспользуемся опытом D.ream International в области размещения и оптимизации ресторанов с высоким брендовым потенциалом. После покупки роскошного отеля в Куршевель 1850, это рабочее партнерство постепенно выведет SBM через открытие будущих ресторанов на другие очень престижные рынки в мире люкса, такие как, например, Дубай, Майами и Лондон.»