La Société des Bains de Mer s’apprête à ouvrir un restaurant à Dubaï

Un accord a été signé avec le groupe D.ream International pour une inauguration en 2025.

La Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) continue son développement au-delà des frontières de la Principauté. Après le rachat d’un hôtel de luxe à Courchevel, le groupe monégasque annonce avoir signé un accord de partenariat avec D.ream (Dogus Restaurant Entertainment & Management), filiale de Dogus Hospitality Group pour l’ouverture d’un restaurant à Dubaï en 2025.

La SBM compte bien s’appuyer sur l’expertise de cet acteur majeur de la restauration de luxe et festive qui a déjà déployé 16 marques dans 15 pays à travers 81 restaurants. Parmi elles : Coya et Amazonico, déjà implantées à Monaco, mais aussi Zuma et Roka. « La nouvelle marque de restaurant qui sera créée, permettra de capitaliser sur ce qui caractérise Monte-Carlo, son histoire de plus de 160 ans, son art de vivre et son expertise culinaire, orientée sur ce projet vers une cuisine des deux rivieras française et italienne », expose un communiqué.

Une marque qui voyagera

Comme l’a précisé le président-délégué Stéphane Valeri la future marque a vocation à s’exporter dans d’autres destinations à travers le monde : « cet accord marque un pas de plus vers l’ouverture de notre groupe à l’international, pour toucher sa clientèle là où elle voyage et réside. Nous allons bénéficier de l’expérience de D.ream International en matière d’implantation et d’optimisation de restaurants à fort potentiels de marque. Après l’acquisition d’un palace à Courchevel 1850, ce partenariat opérationnel va positionner progressivement la SBM, avec l’ouverture de futurs restaurants, sur d’autres places très prisées dans le monde du luxe : comme Dubaï, Miami ou Londres par exemple. »