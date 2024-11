I cinque migliori castelli da visitare nei dintorni di Monaco

Questi tesori ricchi di storia si trovano a poche decine di chilometri dal Principato.

Castello Medievale di Roquebrune

Arroccato a quasi 300 metri di altezza, questo castello medievale offre una vista mozzafiato sulla baia di Monaco, su Cap Martin e sul Mont Agel. Costruito nel X secolo, è un perfetto esempio di fortificazione medievale e una rara testimonianza architettonica dell’epoca carolingia. Quest’opera militare rappresenta uno spaccato dell’organizzazione della vita dei soldati e dell’importanza strategica del sito per la difesa del territorio.

Pubblicità

Il castello medievale di Roquebrune © La città di Roquebrune-Cap-Martin

Monte-Carlo Country Club: la storia del circolo del tennis di Monaco

Costruito dai Conti di Ventimiglia, il castello fortificato domina il sito ed è posto a conclusione di una salita costellata di testimonianze di un prestigioso patrimonio culturale e naturale: la Cappella della Pausa edificata nel XV secolo per scongiurare l’epidemia di peste che stava devastando il litorale, la proprietà di Coco Chanel abitata da Winston Churchill nei suoi ultimi anni di vita e l’ulivo “millenario” dalle radici tentacolari.

Place William Ingram, 06190 Roquebrune-Cap-Martin (meno di 10 km da Monaco)

Maggiori informazioni: Château de Roquebrune

Castello museo Grimaldi

Costruito nel 1309 per Ranieri Grimaldi e trasformato in residenza all’italiana intorno al 1620, il castello Grimaldi è stato acquisito dalla città di Cagnes nel 1937 diventando museo municipale nel 1946. Situato nel cuore del villaggio medievale di Haut-de-Cagnes, lo château ospita il Museo dell’Ulivo, la Donazione Solidor (quaranta ritratti di Suzy Solidor dipinti da artisti illustri come Foujita, Lempicka, Laurencin e Picabia), un eccezionale soffitto dipinto in stile barocco e numerose mostre di arte contemporanea.

Castello museo Grimaldi © Cagnes-sur-Mer Tourisme

Una camminata a Dolceacqua per celebrare il gemellaggio con Monaco

Il Castello-Museo Grimaldi ospita anche mostre temporanee di arte moderna in un ambiente accogliente, caratterizzato da colori vivaci e tipicamente italiani e impreziosito da marmi, sculture e trompe l’oeil. Il museo riaprirà sabato 30 novembre per presentare una nuova mostra intitolata “Itinérances”, progettata dall’artista DomiH.

Place du Château, 06800 Cagnes-sur-Mer (circa 30 km da Monaco)

Maggiori informazioni: Château musée Grimaldi

Castello di Mouans-Sartoux

Costruito all’inizio del XVI secolo da Jean de Grasse, il castello è stato di proprietà della famiglia De Grasse per oltre due secoli, fino al 1750. Passò poi per diverse mani prima di essere venduto alla città di Mouans nel 1988. Durante le guerre di religione, il castello di Mouans divenne una roccaforte per i riformati e per il suo signore, Pompée de Grasse, che era protestante.

Castello di Mouans-Sartoux © Dipartimento delle Alpi-Marittime

I siti Grimaldi: Ventimiglia, la città vicina al Principato con radici comuni e un futuro promettente

Il castello di Mouans ha una forma triangolare, cosa estremamente rara in Francia. Questa architettura unica gli conferisce ancora più fascino e ne aumenta l’interesse storico. Nel1990, il castello ha accolto l’Espace de l’Art Concret, che ha trasformato la residenza in un centro d’arte contemporanea di fama internazionale. Oggi l’edificio è un simbolo di storia, ma anche un luogo dinamico dove arte e cultura si incontrano.

Rue du Château, 06370 Mouans-Sartoux (circa 50 km da Monaco)

Maggiori informazioni: Parc du Château de Mouans-Sartoux

Castello di La Napoule

Scoperta dai Romani, nel Medioevo la famiglia de Villeneuve costruì in questo luogo una fortezza che fu distrutta e ricostruita più volte nel corso della storia. Bisognerà attendere il 1918 perché una coppia di artisti e mecenati americani, i Clews, acquisti le rovine della fortezza e decida di ricostruirla.

Castello di La Napoule © Mandelieu Tourisme

I migliori casinò della Costa Azzurra secondo noi

Oggi, il castello di La Napoule ospita e conserva il patrimonio culturale e storico di Henry e Marie Clews. Parallelamente, la Napoule Art Foundation, proprietaria del castello, accoglie geni dell’arte internazionali. Inoltre, ogni anno vengono selezionati artisti affermati ed emergenti da tutto il mondo per partecipare a residenze artistiche presso il castello di La Napoule.

Avenue Henry Clews, 06210 Mandelieu-la-Napoule (circa 60 km da Monaco)

Maggiori informazioni: La Napoule Art Foundation

Castello di Grimaud

Il Castello di Grimaud, un’affascinante combinazione di architettura medievale e resti storici, si erge come un guardiano silenzioso sulle colline della Provenza. Le sue rovine, intrise di storia, raccontano un’epopea architettonica millenaria. Il cuore del castello, risalente per lo più all’XI secolo, rivela le caratteristiche dell’architettura medievale, con le sue spesse mura in pietra progettate per resistere agli attacchi. Il mastio, sebbene parzialmente in rovina, domina ancora il sito, offrendo una vista panoramica sulla valle circostante. In origine, fungeva da posto di vedetta e da ultimo rifugio in caso di assedio.

Castello di Grimaud © Grimaud Tourisme

L’area intorno al castello è caratterizzata da una natura sontuosa, con flora mediterranea e viste mozzafiato sul paesaggio provenzale. Una visita al castello di Grimaud è un tuffo nella storia e un viaggio attraverso i secoli, oltre che un’esperienza stimolante.

Château de Grimaud, 83310 Grimaud (circa 130 km da Monaco)

Maggiori informazioni: Château de Grimaud

Arthur Dias