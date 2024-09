Una camminata a Dolceacqua per celebrare il gemellaggio con Monaco

I partecipanti percorreranno decine di chilometri tra i comuni italiani.

Sabato 21 settembre 2024, Dolceacqua, terzo comune gemellato con Monaco dal 2023, organizza una passeggiata per celebrare i legami tra le due regioni. Il percorso? Il circuito dei tre castelli.

L’appuntamento è a Piazza Mauro di Dolceacqua alle 8:00, con la possibilità di un car pooling da Monaco. Dopo un briefing e uno spuntino offerto dal comune, la partenze è prevista per le 8:45 in direzione di Perinaldo (circa 2 ore di cammino).

Una volta giunti a destinazione, è in programma una visita del castello per poi proseguire con una camminata di circa 1 ora e 15 minuti verso Apricale. L’arrivo nel pittoresco villaggio a nord-est di Dolceacqua è previsto per le 13:00, con visita del borgo e pranzo.

La passeggiata si dirigerà poi a Isolabona, a circa 1 ora di distanza, per una visita al castello. Il ritorno a Dolceacqua è previsto per le ore 17:00.

Ricordiamo che, nell’ambito del World Clean Up Day, verranno raccolti i rifiuti trovati lungo il percorso. Per partecipare alla camminata è sufficiente registrarsi inviando un’e-mail a communication@mairie.mc.