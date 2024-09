Come partecipare al World Clean Up Day a Monaco

Alcuni partecipanti al World Clean Up Day. © Direzione delle Comunicazione / Stéphane Danna

Centinaia di volontari ripuliranno vari luoghi del Principato.

In occasione della Giornata mondiale della pulizia del pianeta, il World Clean Up Day, che nel 2023 ha mobilitato più di 19 milioni di persone in 195 paesi, il Municipio di Monaco invita i monegaschi a ripulire le strade. L’obiettivo? Raccogliere i rifiuti mentre si passeggia.

L’iniziativa, in collaborazione con la Société Monégasque d’Assainissement (SMA), si svolgerà sabato 21 settembre 2024. L’inizio è previsto per le ore 10 presso il Marché de la Condamine, dove verranno distribuiti guanti e sacchetti della spazzatura.

I partecipanti dovranno raccogliere i rifiuti che troveranno lungo il percorso designato, che include i marciapiedi di vari viali e strade intorno al Porto, tra cui avenue du Port, rue Saige, rue Princesse Caroline, rue Louis Notari, Square Gastaud, rue Princesse Florestine, rue Grimaldi, allée Guillaume Apollinaire, place des Bougainvilliers, allée Lazare Sauvaigo e promenade Honoré II.

Il Principe Alberto II rinnova il sostegno alle valli colpite dalla tempesta Alex

Il percorso termina nel piazzale di A Casa d’i Soci intorno alle 11, dove i rifiuti verranno raccolti e pesati. In conclusione verrà servito un rinfresco a tutti i partecipanti.

Questa iniziativa conferma ancora una volta l’impegno dell’ente locale nei confronti dell’ambiente e il ruolo importante che questo svolge nella sensibilizzazione delle nuove generazioni e nell’organizzazione del World Clean Up Day.