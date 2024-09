Comment participer au World Clean Up Day à Monaco ?

Des participants au World Clean Up Day. © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Différents lieux de la Principauté seront nettoyés par des centaines de volontaires.

À l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, « World Clean Up Day », qui a mobilisé plus de 19 millions de personnes dans 195 pays en 2023, la Mairie de Monaco invite les monégasques à nettoyer les rues. Le but ? Ramasser des déchets tout en marchant.

Cette initiative, en partenariat avec la Société Monégasque d’Assainissement (SMA), aura lieu le samedi 21 septembre 2024. Le top départ sera donné à 10h au Marché de la Condamine où des gants et des sacs poubelles seront fournis à tout le monde.

Les participants devront ramasser les déchets qui se trouvent sur leur chemin en suivant le parcours prévu. Ainsi, la collecte empruntera les trottoirs de diverses avenues et rues autour du Port comme l’avenue du Port, la rue Saige la rue Princesse Caroline, la rue Louis Notari, le Square Gastaud, la rue Princesse Florestine, la rue Grimaldi, l’allée Guillaume Apollinaire, la place des Bougainvilliers, l’allée Lazare Sauvaigo ou encore la promenade Honoré II.

Une fois arrivé sur le parvis d’A Casa d’i Soci aux alentours de 11h, les déchets seront alors acheminés et pesés. C’est à ce moment-là qu’un petit rafraîchissement sera proposé à tous les participants.

Cette action confirme une fois de plus l’engagement de l’Institution Communale en faveur de l’environnement et le rôle majeur dans la sensibilisation auprès des jeunes générations ainsi que dans l’organisation du World Clean Up Day.