Как принять участие во Всемирном дне чистоты в Монако?

Сотни добровольцев соберутся для уборки различных районов Княжества.

В честь Всемирного дня чистоты, который в 2023 году собрал более 19 миллионов человек из 195 стран, Мэрия Монако приглашает всех жителей присоединиться к уборке улиц города. Идея простая: во время прогулки по городу собирать мусор, делая окружающую среду чище.

Pеклама

Акция пройдет в субботу, 21 сентября 2024 года, в партнерстве с Монегасским обществом по уборке мусора (SMA). Начало в 10 утра на площади Марше де ла Кондамин, где участников обеспечат всем необходимым: перчатками и мешками для сбора мусора.

Участники будут собирать мусор на своем пути, следуя заранее указанному маршруту. Он пройдет по тротуарам и улицам вокруг Порта, включая авеню дю Порт, улицу Сеж, улицу Принцессы Каролины, улицу Луи Нотари, площадь Гасто, улицу Принцессы Флорестин, улицу Гримальди, улицу Гийома Аполлинера, площадь Бугенвилье, улицу Лазаря Совего и променад Оноре II.

Князь Альбер II поддерживает жителей долин, пострадавших от урагана «Алекс»

По завершении уборки, около 11 часов утра, участники соберутся на площадке A Casa d’i Soci, где весь собранный мусор будет взвешен. После этого всех ждет легкий перекус.

Это событие вновь подтверждает стремление местных властей заботиться об окружающей среде и их активную роль в повышении осведомленности молодежи, а также в организации Всемирного дня чистоты.