Пять замков в окрестностях Монако, которые стоит увидеть своими глазами

Эти исторические жемчужины находятся всего в нескольких десятках километров от Княжества.

Средневековый замок в Рокбрюне

Расположенный на отвесной скале на высоте почти 300 метров над морем, этот замок открывает потрясающий вид на залив Монако, Кап-Мартен и гору Монтажель. Построенный в X веке замок представляет собой великолепный образец средневековой фортификации и является редким архитектурным свидетельством эпохи Каролингов. Замок представляет собой военное укрепление, где можно лучше понять, как жили солдаты и насколько стратегически важным был этот объект для обороны.

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Средневековый замок в Рокбрюне © Город Рокбрюн-Кап-Мартен

Экстремальные виды спорта в Монако и его окрестностях

Построенный графами Вентимилья, этот замок возвышается над территорией, окруженной уникальными культурными и природными памятниками. Здесь можно увидеть часовню де ла Пауза XV века, которая была построена для защиты от чумы, бушевавшей на побережье, поместье Коко Шанель, где позже жил Уинстон Черчилль, и тысячелетнее оливковое дерево с впечатляющей корневой системой.

Адрес: Place William Ingram, 06190 Рокбрюн-Кап-Мартен (менее 10 км от Монако)

Более подробная информация на сайте

Замок-музей Гримальди

Построенный в 1309 году для Ренье Гримальди и преобразованный в итальянскую резиденцию около 1620 года, этот замок стал музеем в 1946 году. Он находится в самом сердце средневековой деревни О-де-Кань и предлагает уникальное путешествие в историю и искусство. В музее представлены экспозиции Музея оливкового дерева, коллекция «Дар Солидора» с портретами Сюзи Солидор, созданными такими мастерами, как Фужита, Лемпика, Лоренсин и Пикабиа, а также великолепный расписной барочный потолок. Помимо этого, в замке проходят выставки современного искусства.

Замок-музей Гримальди © Офис по туризму Кань-сюр-мер

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В музее царит яркая итальянская атмосфера с мраморными украшениями и скульптурами, что делает его идеальным местом для временных выставок. Уже 30 ноября музей снова откроет свои двери, чтобы представить новую экспозицию под названием «Маршруты», созданную художником DomiH.

Адрес: Place du Château, 06800 Кань-сюр-Мер (примерно 30 км от Монако)

Более подробная информация на сайте замка-музея Гримальди

Замок Муан-Сарту

Построенный в XVI веке Жаном де Грассом, этот замок оставался во владении семьи де Грасс более двухсот лет, вплоть до 1750 года. Во времена Религиозных войн он стал настоящим бастионом для протестантов, поскольку его хозяин, Помпей де Грасс, поддерживал идеи Реформации.

Замок Муан-Сарту © Департамент Приморские Альпы

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Замок выделяется своей редкой треугольной формой, что делает его уникальным для Франции и придает особый исторический облик. В 1990 году здесь открылось Пространство Искусства «Конкрет», превратившее замок в известный на международном уровне центр современного искусства. Сегодня это не только памятник истории, но и живое культурное пространство, которое привлекает ценителей искусства и истории.

Адрес: Rue du Château, 06370 Mouans-Sartoux (около 50 км от Монако)

Более подробная информация на сайте замка Муан-Сарту

Замок Ля-Напуль

В Средние века семья Вильнев возвела здесь крепость, которая за долгую историю многократно разрушалась и возрождалась. В 1918 году американские художники и меценаты Генри и Мария Клеус приобрели руины и вдохнули в замок новую жизнь, восстановив его былое великолепие.

Замок Ля-Напуль © Офис по туризму Мандельё

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Сегодня замок Ла-Напуль бережно хранит культурное и историческое наследие семьи Клеус. Здесь находится Художественный фонд «Напуль», который приглашает художников со всего мира, как известных мастеров, так и новичков, участвовать в арт-резиденциях. Это место привлекает ценителей искусства и вдохновляет творческих людей, ищущих возможности для самовыражения.

Адрес: Avenue Henry Clews, 06210 Мандельё-ля-Напуль (примерно 60 км от Монако)

Более подробная информация на сайте художественного фонда «Напуль»

Замок Гримо

Замок Гримо — это живописное сочетание средневековой архитектуры и древних руин, расположенное на холмах Прованса. Его главные строения, сохранившиеся с XI века, впечатляют массивными каменными стенами, которые когда-то служили защитой от нападений. Несмотря на частичное разрушение, замок все так же величественно возвышается над округой, даря восхитительные виды на провансальские ландшафты. Несмотря на частичные разрушения, крепость всё ещё возвышается над окрестностями, предлагая потрясающий панорамный вид на долину. Изначально она служила наблюдательным пунктом и последним убежищем во время осады.

Замок Гримо © Офис по туризму Гримо

Окрестности замка утопают в природе: здесь царит средиземноморская флора, создающая уникальную атмосферу. Прогулка по замку Гримо — это настоящее путешествие в прошлое и глубокое погружение в историю региона.

Адрес: Шато де Гримо, 83310 Гримо (примерно 130 км от Монако)

Более подробная информация на сайте замка Гримо

Артюр Диас