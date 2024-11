Les cinq meilleurs châteaux à visiter autour de Monaco

Ces trésors d’histoire se trouvent à seulement quelques dizaines de kilomètres de la Principauté.

Château Médieval de Roquebrune

Accroché au rocher à près de 300 mètres au-dessus de la mer, ce château médiéval offre une vue imprenable sur la baie de Monaco, le Cap Martin et le Mont Agel. Édifié au Xe siècle, c’est un parfait exemple de fortification médiévale et un rare témoignage architectural de l’époque Carolingienne. Cet ouvrage militaire permet de comprendre l’organisation de la vie des soldats et l’importance stratégique du lieu pour la défense du territoire.

Le Château Médieval de Roquebrune © La Ville de Roquebrune-Cap-Martin

Construit par les comtes de Vintimille, le château fort, domine le site et clôt une ascension émaillée de témoignages d’un prestigieux patrimoine culturel et naturel : la Chapelle de la Pausa édifiée au XVe pour conjurer l’épidémie de peste qui ravageait le littoral, propriété de Coco Chanel occupée par Winston Churchill sur la fin de sa vie ou encore olivier “millénaire” aux racines tentaculaires.

Place William Ingram, 06190 Roquebrune-Cap-Martin (moins de 10 km de Monaco)

Château musée Grimaldi

Édifié en 1309 pour Rainier Grimaldi et réaménagé en résidence à l’italienne vers 1620, le château Grimaldi est acquis par la ville de Cagnes en 1937 et devient le musée municipal dès 1946. Situé au cœur du village médiéval du Haut-de-Cagnes, ce château abrite le musée de l’olivier, la donation Solidor (quarante portraits de Suzy Solidor peints par d’illustres artistes tels que Foujita, Lempicka, Laurencin, Picabia…), un plafond peint baroque exceptionnel et de nombreuses expositions d’art contemporain.

Château musée Grimaldi © Cagnes-sur-Mer Tourisme

Le Château-Musée Grimaldi accueille également des expositions temporaires d’art contemporain dans un décor harmonieux paré de vives couleurs typiquement italiennes et orné de marbres, sculptures et trompe l’œil. L’établissement réouvrira ses portes le samedi 30 novembre pour dévoiler sa nouvelle exposition intitulée « Itinérances » imaginée par l’artiste DomiH.

Place du Château, 06800 Cagnes-sur-Mer (environ 30 km de Monaco)

Château de Mouans-Sartoux

Érigé au début du XVIe siècle par Jean de Grasse, ce château a été la propriété de la famille de Grasse pendant plus de deux siècles, jusqu’en 1750. Par la suite, il est passé entre diverses mains avant d’être vendu à la ville de Mouans en 1988. Pendant les guerres de religion, le Château de Mouans est devenu un bastion pour les réformés, avec son seigneur, Pompée de Grasse, qui était un protestant.

Château de Mouans-Sartoux © Département des Alpes-Maritimes

Le Château de Mouans présente une forme triangulaire extrêmement rare en France. Cette architecture unique ajoute une dimension supplémentaire à son charme et à son intérêt historique. En 1990, l‘Espace de l’Art Concret a ouvert ses portes dans le château, transformant ainsi cet espace en un centre d’art contemporain renommé internationalement. Aujourd’hui, l’établissement est un témoin de l’histoire, mais aussi un lieu dynamique où l’art et la culture se rencontrent.

Rue du Château, 06370 Mouans-Sartoux (environ 50 km de Monaco)

Château de la Napoule

Découvert par les romains, c’est à l’époque médiévale que la famille de Villeneuve érige sur le site une forteresse qui fut détruite et reconstruite plusieurs fois au fil de l’histoire. Il faudra attendre 1918 pour qu’un couple d’artistes et mécènes américains, les Clews, acquièrent les ruines de la forteresse et décident de la rebâtir.

Château de la Napoule © Mandelieu Tourisme

Désormais, le Château de La Napoule abrite et préserve l’héritage culturel et historique de Henry et Marie Clews. Parallèlement, la Napoule Art Foundation propriétaire du château permet l’accueil d’artistes internationaux. Ainsi, des créateurs accomplis et émergents du monde entier sont sélectionnés chaque année pour participer aux résidences d’artistes du Château de La Napoule.

Avenue Henry Clews, 06210 Mandelieu-la-Napoule (environ 60 km de Monaco)

Château de Grimaud

Le château de Grimaud, un fascinant mélange d’architecture médiévale et de vestiges historiques, se dresse comme un gardien silencieux sur les collines de la Provence. Ses ruines, empreintes d’histoire, racontent une épopée architecturale qui a traversé les siècles. Le cœur du château, datant principalement du XIe siècle, révèle les caractéristiques de l’architecture médiévale avec ses murs épais en pierre, conçus pour résister aux attaques. Le donjon, bien que partiellement en ruines, domine toujours le site, offrant une vue panoramique sur la vallée environnante. À l’origine, il servait de poste de guet et de dernier refuge en cas de siège.

Château de Grimaud © Grimaud Tourisme

Les alentours du château offrent un cadre naturel somptueux, avec une flore méditerranéenne et une vue imprenable sur le paysage provençal. Une visite du château de Grimaud est une plongée dans l’histoire et un voyage à travers les âges, ainsi qu’une expérience enrichissante.

Château de Grimaud, 83310 Grimaud (environ 130 km de Monaco)

Arthur Dias