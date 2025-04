Pasqua a Monaco: eventi, cioccolato e appuntamenti da non perdere

La magia della Pasqua si prepara a invadere ogni angolo del Principato: tra attività per famiglie, menù speciali, dolci golosi e celebrazioni religiose, ecco tutto quello che vi aspetta durante il weekend pasquale.

Biblioteca Principessa Carolina

Pixel Art – Martedì 8 aprile, ore 14.00 – 16.00

Un laboratorio gratuito per giovani artisti dai 6 ai 13 anni: un’occasione per scoprire quest’arte digitale e colorata.

Prenotazione obbligatoria su mediatheque.mc o al +377 93 15 22 72

Kamishibai, il teatro giapponese – Giovedì 10 aprile, ore 15.00 – 16.00

Un momento magico, dai 4 anni in su, dove le storie prendono vita attraverso un teatro illustrato di carta. Ingresso libero e gratuito

Lettura speciale di Pasqua – Lunedì 14 aprile, ore 15.00 – 16.00

Per bambini dai 4 anni: un’ora di racconti ispirati alle tradizioni pasquali.

Ingresso libero e gratuito

Laboratorio di ceramica al Parco Principessa Antoinette

Mercoledì 16 aprile, ore 10.30 – 12.00 e 14.00 – 15.30

La sala A Fàbrica ospita i bambini dai 7 ai 10 anni per creare oggetti in argilla a tema pasquale: svuotatasche, portapenne… spazio alla creatività!

Gratuito, su prenotazione al +377 93 15 26 05

Grande caccia alle piante al Giardino Esotico

Sabato 19 aprile, ore 9.30 – 12.30

L’attività di primavera più amata: i bambini dai 3 ai 12 anni andranno alla ricerca di piantine nascoste tra le aiuole del Centro Botanico.

Alla fine, ognuno riceverà un sacchetto con ovetti di cioccolato!

Gratuito – Prenotazione obbligatoria al +377 93 15 29 80 o via email a jardin-exotique@mairie.mc

Pasqua al Parco Principessa Antoinette

Domenica 20 aprile, ore 14.00 – 17.30 il parco ospiterà una festa a cielo aperto per bambini e famiglie:

Gonfiabili

Truccabimbi e laboratori creativi

Giochi in legno e sculture di palloncini

Mascotte, photobooth e animali della fattoria!

Ingresso libero e gratuito – Info: +377 93 15 06 03

© SBM

Come ogni anno, la Société des Bains de Mer celebra la Pasqua con brunch, menù d’autore e animazioni per i più piccoli, in location sempre eleganti e raffinate.

Hôtel de Paris Monte-Carlo

Le Grill propone un pranzo pasquale firmato dallo chef Dominique Lory domenica 20 e lunedì 21 aprile. Costo: 275 €/persona – Menù bambini: 60 €, gratuito per i minori di 2 anni.

propone un pranzo pasquale firmato dallo chef Dominique Lory domenica 20 e lunedì 21 aprile. Costo: 275 €/persona – Menù bambini: 60 €, gratuito per i minori di 2 anni. Salle Empire offre un pranzo a buffet con musica dal vivo e caccia alle uova per i più piccoli, domenica 20 aprile. Costo: 340 €/persona – 50% di sconto per i bambini sotto i 12 anni.

offre un pranzo a buffet con musica dal vivo e caccia alle uova per i più piccoli, domenica 20 aprile. Costo: 340 €/persona – 50% di sconto per i bambini sotto i 12 anni. Le Louis XV – Alain Ducasse: lo chef Emmanuel Pilon propone un menù d’eccezione all’insegna della naturalità, domenica 20 aprile. Costo tra 290 € e 420 €, a seconda del menù scelto.

Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Salle Belle Époque: pranzo di Pasqua domenica 20 aprile con champagne a volontà e caccia alle uova per i più piccoli. Costo: 240 €/adulti – 120 €/bambini.

pranzo di Pasqua domenica 20 aprile con champagne a volontà e caccia alle uova per i più piccoli. Costo: 240 €/adulti – 120 €/bambini. Pavyllon Monte-Carlo: un brunch in stile parigino al bancone, ideato dallo chef Yannick Alléno, domenica 20 aprile. Costo: 175 €/persona con una coppa di champagne inclusa.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Espace Calypso: un brunch pasquale domenica 20 aprile con champagne Taittinger illimitato, musica dal vivo e una caccia alle uova a tema pirati per i bambini.

Costo: 205 €/adulti – 100 € (bambini 6-12 anni) – 50 € (bambini sotto i 6 anni)

Thermes Marins Monte-Carlo

Ristorante L’Hirondelle: il 20 e 21 aprile, godetevi un pranzo di Pasqua sano e raffinato ideato dallo chef Jean-Laurent Basile.

Costo: 110 €/persona

Casino de Monte-Carlo

Le Salon Rose e Le Train Bleu: i due locali leggendari propongono piatti speciali alla carta in un’atmosfera elegante e festiva.

Café de Paris Monte-Carlo

Da sabato 19 a lunedì 21 aprile, il ristorante propone una selezione alla carta con specialità come la spalla d’agnello tagliata in sala.

Infine, il bistrot chic di Benoît Witz, La Table d’Élise, propone un menù speciale per la domenica di Pasqua: formule fisse, con piatto principale e antipasto o dessert, oppure menù à la carte. Per un tocco in più, il sommelier propone abbinamenti con grandi vini di Bordeaux della selezione “Carte sur Table”, a prezzi accessibili.

Prenotazioni: +377 93 30 20 70

Tre cioccolaterie da (ri)scoprire

© Monaco Tribune

Läderach

Nel cuore del Principato, questa boutique svizzera offre cioccolato artigianale di alta qualità: tavolette, frutta ricoperta, pralinati e i celebri FrischSchoggi (cioccolato spezzato a mano).

La Chocolaterie de Monaco

Istituzione monegasca dal 1920, la Chocolaterie de Monaco propone creazioni raffinate realizzate con passione: uova, coniglietti, praline e cofanetti eleganti. Un indirizzo perfetto per i vostri regali di Pasqua, acquistabili in negozio o online.

Jeff de Bruges

All’interno del centro commerciale di Fontvieille, troverete una vasta scelta di cioccolatini pregiati, confetti e dolciumi. Per la Pasqua non mancheranno uova ripiene, coniglietti e tante simpatiche delizie.

Orari delle celebrazioni religiose di Pasqua

© Monaco Tribune

Venerdì Santo – 18 aprile

Cattedrale: 15.00 Passione, 20.30 Processione del Cristo Morto

Saint-Nicolas: 17.00 Via Crucis, 18.30 Passione

Saint-Charles: 15.00 Via Crucis, 18.30 Liturgia della Passione

Sainte-Dévote: 17.00 Via Crucis, 19.00 Passione

Saint-Martin: 15.00 Via Crucis

Sacré-Cœur: 18.30 Passione

Carmes: 11.00 Via Crucis, 18.30 Passione

Église de l’Hôpital: 15.00 Via Crucis e Passione

Sabato Santo – 19 aprile

Cattedrale: 21.00 Veglia pasquale

Saint-Nicolas: 9.30 Ufficio delle Tenebre, 20.30 Veglia

Saint-Charles: 20.30 Veglia

Sainte-Dévote: 21.00 Veglia

Sacré-Cœur: 21.00 Grande Veglia pasquale

Carmes: 18.00 Veglia di preghiera

Domenica di Pasqua – 20 aprile

Cattedrale: 8.30 Messa, 10.30 Messa solenne

Saint-Nicolas: 10.30 e 18.00 Messa

Saint-Charles: 8.30 (in portoghese), 10.00, 12.30, 18.30 Messa

Sainte-Dévote: 9.00, 10.30, 11.45 (in italiano), 18.00, 19.30 Messa

Saint-Martin: 9.15 Messa

Sacré-Cœur: 8.15, 10.30 Messa cantata

Carmes: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00 Messa

Église de l’Hôpital: 9.30 Messa

Centro Rainier III: 10.45 Messa

Residenza A Quiétudine: 16.00 Messa

