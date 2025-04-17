Пасха в Монако: куда пойти, что попробовать и чем заняться всей семьёй

Пасха — это не только религиозный праздник, но и время, когда Монако наполняется уютом, радостью, шоколадом и множеством интересных мероприятий. В эти выходные в городе будет особенно ярко: вас ждут семейные развлечения, вкусные угощения и волшебная атмосфера.

Что интересного в Библиотеке Принцессы Каролины?

Пиксель-арт Вторник, 8 апреля, с 14:00 до 16:00



Если вашему ребёнку от 6 до 13 лет — обязательно загляните на этот бесплатный мастер-класс! Весёлое и познавательное знакомство с миром пиксельного искусства ждёт юных художников.



Регистрация обязательна: на сайте mediatheque.mc или по телефону +377 93 15 22 72

Вторник, 8 апреля, с 14:00 до 16:00 Если вашему ребёнку от 6 до 13 лет — обязательно загляните на этот бесплатный мастер-класс! Весёлое и познавательное знакомство с миром пиксельного искусства ждёт юных художников. Регистрация обязательна: на сайте mediatheque.mc или по телефону +377 93 15 22 72 Камисибай — японский бумажный театр Четверг, 10 апреля, с 15:00 до 16:00



Настоящее волшебство на бумаге: дети от 4 лет смогут увидеть, как оживают истории, рассказанные в удивительном формате японского театра.



Вход свободный

Четверг, 10 апреля, с 15:00 до 16:00 Настоящее волшебство на бумаге: дети от 4 лет смогут увидеть, как оживают истории, рассказанные в удивительном формате японского театра. Вход свободный Пасхальные чтения Понедельник, 14 апреля, с 15:00 до 16:00

Час добрых историй и сказок, вдохновлённых пасхальными традициями, — для самых маленьких слушателей (от 4 лет).

Вход свободный

Гончарная мастерская в парке Принцессы Антуанетты

Среда, 16 апреля — с 10:30 до 12:00 и с 14:00 до 15:30

Комната A Fàbrica приглашает детей от 7 до 10 лет на увлекательный мастер-класс, где можно будет своими руками создать пасхальные подносы из бумаги, глиняные карандашницы и другие оригинальные поделки. Отличная возможность для юных талантов проявить фантазию и повеселиться!

Участие бесплатное. Обязательна предварительная запись по телефону: +377 93 15 26 05

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Большая охота за растениями в экзотическом саду

Суббота, 19 апреля — с 9:30 до 12:30

Весна в самом разгаре — и это значит, что пора в путь! Детей от 3 до 12 лет ждёт настоящее приключение: поиски крошечных растений, спрятанных среди клумб Ботанического центра.

Каждому маленькому исследователю — сладкий приз: мешочек с шоколадными яйцами!

Участие бесплатное, но обязательно бронирование: +377 93 15 29 80 или jardin-exotique@mairie.mc

Пасха в парке Принцессы Антуанетты

Воскресенье, 20 апреля — с 14:00 до 17:30

На один день парк превратится в настоящий пасхальный рай для детей и родителей. В программе — сплошное веселье и улыбки:





Надувные горки и батуты

Аквагрим и творческие мастерские

Деревянные конструкторы и шоу с воздушными шарами

Весёлые талисманы, фотозоны и мини-ферма с животными!

Вход свободный. Подробности по телефону: +377 93 15 06 03

Княжеский дворец Монако меняется — и продолжает принимать гостей

© SBM

Как и каждый год, Société des Bains de Mer приглашает встретить Пасху со вкусом — во всех смыслах этого слова. Вас ждут праздничные бранчи, особенные меню от звездных шеф-поваров, детские развлечения и, конечно, атмосфера, в которой хочется остаться подольше. Всё это — в лучших отелях и ресторанах Монако.

Hôtel de Paris Monte-Carlo

The Grill: шеф-повар Доминик Лори подготовил для гостей особое пасхальное меню. Доступно на обед в воскресенье, 20, и понедельник, 21 апреля. Цена: €275 на взрослого, детское меню — €60, для малышей до 2 лет — бесплатно.

шеф-повар Доминик Лори подготовил для гостей особое пасхальное меню. Доступно на обед в воскресенье, 20, и понедельник, 21 апреля. Цена: €275 на взрослого, детское меню — €60, для малышей до 2 лет — бесплатно. Salle Empire: праздничный «шведский стол» с живой музыкой, развлечениями для детей и традиционной охотой за яйцами.

Воскресенье, 20 апреля. Цена: €340 на взрослого. Детям до 12 лет — скидка 50%.

праздничный «шведский стол» с живой музыкой, развлечениями для детей и традиционной охотой за яйцами. Воскресенье, 20 апреля. Цена: €340 на взрослого. Детям до 12 лет — скидка 50%. Le Louis XV – Alain Ducasse: шеф Эммануэль Пилон приглашает на изысканный обед из сезонных и натуральных продуктов.

Воскресенье, 20 апреля. Цены: от €290 до €420 — в зависимости от меню.

Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Salle Belle Époque: пасхальный обед с безлимитным шампанским и охотой за яйцами для детей в воскресенье, 20 апреля. Цена: €240 на взрослого, €120 — на ребёнка.

пасхальный обед с безлимитным шампанским и охотой за яйцами для детей в воскресенье, 20 апреля. Цена: €240 на взрослого, €120 — на ребёнка. Pavyllon Monte-Carlo: парижский бранч от знаменитого шефа Янника Аллено в уютной атмосфере бара. Воскресенье, 20 апреля. Цена: €175 с бокалом шампанского.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Espace Calypso: фирменный пасхальный бранч под звуки живой музыки, с шампанским Taittinger и пиратской охотой за яйцами для самых маленьких. Воскресенье, 20 апреля. Цена: €205 — взрослые, €100 — дети 6–12 лет, €50 — до 6 лет.

Thermes Marins Monte-Carlo

L’Hirondelle: пасхальный обед для тех, кто ценит вкусную и одновременно полезную еду. Меню — от шефа Жан-Лорана Базиля.

20 и 21 апреля. Цена: €110 на человека.

Casino de Monte-Carlo

Le Salon Rose и Le Train Bleu: эти два легендарных ресторана предлагают специальное меню в атмосфере элегантного праздника.

Café de Paris Monte-Carlo

С 19 по 21 апреля здесь будет действовать специальное пасхальное меню. В числе прочего — баранья лопатка, которую сервируют прямо в зале.

La Table d’Élise: уютное бистро предлагает изысканное меню на выбор: с закуской и основным блюдом или основным блюдом и десертом. Также доступен выбор à la carte.

Сомелье с радостью подберёт к каждому блюду бордоские вина из коллекции Carte sur Table — по очень приятным ценам.

Бронирование и информация: +377 93 30 20 70

Пасхальный шоколад: вкус праздника

© Monaco Tribune

Läderach

В самом сердце Монако уютно расположился швейцарский бутик Läderach — настоящий рай для любителей шоколада. Здесь вас ждут батончики, глазированные фрукты, нежное пралине и фирменный FrischSchoggi — свежайший шоколад, который нарезают прямо перед вами.

La Chocolaterie de Monaco

Настоящая легенда Скалы, основанная ещё в 1920 году. В этом историческом бутике царит атмосфера традиций и утончённого вкуса: пасхальные яйца и зайчики, изысканное пралине, элегантные подарочные коробки. Особое внимание — на Вербное воскресенье, 13 апреля: магазин будет открыт специально для праздничных покупок.

Jeff de Bruges

В торговом центре Fontvieille легко найти что-то сладкое к Пасхе: зайцы, шоколадные яйца с начинкой, красивые фигурки, пралине и миндаль в глазури. Ассортимент порадует и глаз, и вкус.

Чем заняться в Монако в апреле?

Пасхальные богослужения

© Monaco Tribune

Страстная пятница — 18 апреля

Кафедральный собор: 15:00 — Страстная служба, 20:30 — Погребальное шествие Христа

Сен-Николя: 17:00 — Крестный путь, 18:30 — Страсти

Сен-Шарль: 15:00 — Крестный путь, 18:30 — Литургия Страстей

Сен-Девот: 17:00 — Крестный путь, 19:00 — Литургия Страстей

Сен-Мартен: 15:00 — Крестный путь

Сакре-Кёр: 18:30 — Страстная Седмица

Часовня кармелиток: 11:00 — Крестный путь, 18:30 — Страстная служба

Часовня при госпитале: 15:00 — Крестный путь и служба

Страстная суббота — 19 апреля

Кафедральный собор: 21:00 — Пасхальное бдение

Сен-Николя: 09:30 — Служба Тьмы, 20:30 — Пасхальное бдение

Сен-Шарль: 20:30 — Пасхальное бдение

Сен-Девот: 21:00 — Пасхальное бдение

Сакре-Кёр: 21:00 — Великое пасхальное бдение

Часовня кармелиток: 18:00 — Молитвенное бдение

Пасхальное воскресенье — 20 апреля

Кафедральный собор: 08:30 — Утренняя месса, 10:30 — Торжественная месса

Сен-Николя: 10:30 и 18:00 — Мессы

Сен-Шарль: 08:30 (на португальском), 10:00, 12:30, 18:30 — Мессы

Сен-Девот: 09:00, 10:30, 11:45 (на итальянском), 18:00, 19:30 — Мессы

Сен-Мартен: 09:15 — Месса

Сакре-Кёр: 08:15 — Утренняя месса, 10:30 — Певческая месса

Часовня кармелиток: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 18:00 — Мессы

Часовня при госпитале: 09:30 — Месса

Центр Ренье III: 10:45 — Месса

Резиденция A Quiétudine: 16:00 — Месса

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