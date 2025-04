Pâques à Monaco : sorties, chocolats et temps forts à ne pas manquer

La magie de Pâques s’installe bientôt dans toute la ville : entre animations familiales, menus festifs, chocolats gourmands et offices religieux, voici tout ce que la Principauté propose pour célébrer ce week-end pascal.

La Bibliothèque Princesse Caroline

Pixel Art Mardi 8 avril – 14h à 16h

Pour les artistes en herbe de 6 à 13 ans, cet atelier gratuit est l’occasion de s’initier à cet art numérique coloré.

Inscription obligatoire sur mediatheque.mc ou au +377 93 15 22 72

Mardi 8 avril – 14h à 16h Pour les artistes en herbe de 6 à 13 ans, cet atelier gratuit est l’occasion de s’initier à cet art numérique coloré. Inscription obligatoire sur mediatheque.mc ou au +377 93 15 22 72 Kamishibaï, le théâtre japonais Jeudi 10 avril – 15h à 16h

Un moment magique dès 4 ans, où les histoires prennent vie à travers un théâtre de papier illustré. Accès libre et gratuit

Jeudi 10 avril – 15h à 16h Un moment magique dès 4 ans, où les histoires prennent vie à travers un théâtre de papier illustré. Accès libre et gratuit Lecture spéciale Pâques Lundi 14 avril – 15h à 16h

Pour les enfants dès 4 ans, une heure de contes autour des traditions pascales. Accès libre et gratuit

Atelier de Poterie au Parc Princesse Antoinette

Mercredi 16 avril – 10h30 à 12h et 14h à 15h30

La salle A Fàbrica accueille les enfants de 7 à 10 ans pour un atelier modelage sur le thème de Pâques : vide-poches, pots à crayons en argile… tout en créativité.

Gratuit, sur inscription obligatoire au +377 93 15 26 05

Publicité

Grande Chasse aux Plantes au Jardin Exotique

Samedi 19 avril – 9h30 à 12h30

Activité phare du printemps : les enfants de 3 à 12 ans partent à la recherche de petites plantes dissimulées dans les massifs du Centre Botanique.

Chaque petit explorateur repartira avec un sachet d’œufs en chocolat !

Gratuit – Réservation obligatoire au +377 93 15 29 80 ou jardin-exotique@mairie.mc

Pâques au Parc Princesse Antoinette

Dimanche 20 avril – 14h à 17h30 le parc se transforme en une aire de fête géante pour petits citadins et familles :

Structure gonflable

Maquillage et ateliers créatifs

Jeux en bois et sculpteur de ballons

Mascottes, photobooth, et animaux de la ferme !

Accès libre et gratuit – Infos : +377 93 15 06 03

Monaco accueille « Les Mercredis Family-Friendly », un nouveau concept pour les familles

© SBM

La Société des Bains de Mer propose, comme chaque année, des repas gastronomiques pour célébrer Pâques : menus spéciaux, brunchs festifs et animations pour les enfants sont au programme dans un cadre toujours raffiné.

Hôtel de Paris Monte-Carlo

Le Grill propose un menu de Pâques signé par le chef Dominique Lory sera proposé lors des déjeuners du dimanche 20 et du lundi 21 avril. Tarif : 275 €/personne – Menu enfant à 60 €, gratuit pour les moins de 2 ans.

propose un menu de Pâques signé par le chef Dominique Lory sera proposé lors des déjeuners du dimanche 20 et du lundi 21 avril. Tarif : 275 €/personne – Menu enfant à 60 €, gratuit pour les moins de 2 ans. Salle Empire propose un déjeuner buffet animé est prévu le dimanche 20 avril, avec musique live et activités pour enfants, dont une chasse aux œufs. Tarif : 340 €/personne – Réduction de 50 % pour les enfants de moins de 12 ans.

propose un déjeuner buffet animé est prévu le dimanche 20 avril, avec musique live et activités pour enfants, dont une chasse aux œufs. Tarif : 340 €/personne – Réduction de 50 % pour les enfants de moins de 12 ans. Le Louis XV – Alain Ducasse : Le chef Emmanuel Pilon propose un menu d’exception autour de la naturalité, le dimanche 20 avril. Tarifs : de 290 € à 420 €, selon le menu.

Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Salle Belle Époque : Déjeuner de Pâques le dimanche 20 avril, avec champagne à discrétion et chasse aux œufs pour les enfants. Tarif : 240 €/adulte – 120 €/enfant.

: Déjeuner de Pâques le dimanche 20 avril, avec champagne à discrétion et chasse aux œufs pour les enfants. Tarif : 240 €/adulte – 120 €/enfant. Pavyllon Monte-Carlo : Le chef Yannick Alléno propose un brunch à la parisienne au comptoir, le dimanche 20 avril. Tarif : 175 €/personne, avec une coupe de champagne.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Espace Calypso : Un brunch festif est organisé le dimanche 20 avril, avec champagne Taittinger à volonté, animations musicales, et chasse aux œufs sur le thème des pirates pour les enfants.

Tarifs : 205 €/adulte – 100 € (6-12 ans) – 50 € (moins de 6 ans).

Thermes Marins Monte-Carlo

Restaurant L’Hirondelle : Les 20 et 21 avril, profitez d’un déjeuner de Pâques autour de menus sains et gourmands imaginés par le chef Jean-Laurent Basile. Tarif : 110 €/personne.

Casino de Monte-Carlo

Le Salon Rose et Le Train Bleu : Ces deux adresses mythiques proposent des suggestions à la carte dans un cadre élégant et festif.

Café de Paris Monte-Carlo

Du samedi 19 au lundi 21 avril, le restaurant propose une sélection spéciale à la carte, incluant une épaule d’agneau découpée en salle.

Enfin, à l’occasion du dimanche de Pâques, La Table d’Élise, le bistrot chic de Benoît Witz, propose un menu spécial. Formule complète, entrée et plat ou plat et dessert, ainsi qu’un service à la carte sont au programme. Pour une expérience encore plus raffinée, le sommelier de la maison propose des accords mets & grands vins de Bordeaux, issus de la sélection Carte sur Table, à prix doux. Réservations et carte au +377 93 30 20 70.

Trois chocolateries à (re)découvrir

© Monaco Tribune

Läderach

Installée en plein cœur de la Principauté, la boutique Läderach séduit les amateurs de chocolat haut de gamme avec ses créations artisanales d’inspiration suisse. Tablettes, fruits enrobés, pralinés ou encore les célèbres FrischSchoggi (chocolat frais cassé à la main), tout y est raffiné et généreux.

La Chocolaterie de Monaco

Cette maison fondée en 1920 est une institution sur le Rocher. La Chocolaterie de Monaco perpétue un savoir-faire précieux à travers des créations faites avec passion : œufs, lapins, pralinés et coffrets élégants. Une adresse idéale pour trouver un cadeau de Pâques raffiné, en boutique ou en ligne. À noter : la boutique sera exceptionnellement ouverte le dimanche 13 avril pour célébrer les Rameaux.

Jeff de Bruges

Située dans le Centre commercial de Fontvieille, cette enseigne propose une large sélection de chocolats fins, dragées et douceurs à offrir. Pour les fêtes de Pâques, vous trouverez exposés en vitrine lapins, œufs fourrés et moulages gourmands.

Que faire à Monaco ce mois d’avril 2025 ?

Horaires des messes et offices de Pâques

© Monaco Tribune

Vendredi Saint – 18 avril

Cathédrale : 15h Office de la Passion, 20h30 Procession du Christ Mort

Saint-Nicolas : 17h Chemin de Croix, 18h30 Office de la Passion

Saint-Charles : 15h Chemin de Croix, 18h30 Liturgie de la Passion

Sainte-Dévote : 17h Chemin de Croix, 19h Office de la Passion

Saint-Martin : 15h Chemin de Croix

Sacré-Cœur : 18h30 Office de la Passion

Carmes : 11h Chemin de Croix, 18h30 Office de la Passion

Église de l’Hôpital : 15h Chemin de Croix et Office

Samedi Saint – 19 avril

Cathédrale : 21h Veillée Pascale

Saint-Nicolas : 9h30 Office des Ténèbres, 20h30 Vigile Pascale

Saint-Charles : 20h30 Veillée Pascale

Sainte-Dévote : 21h Veillée Pascale

Sacré-Cœur : 21h Grande Vigile Pascale

Carmes : 18h Veillée de prière

Dimanche de Pâques – 20 avril

Cathédrale : 8h30 Messe, 10h30 Grande Messe

Saint-Nicolas : 10h30 et 18h Messe

Saint-Charles : 8h30 (portugais), 10h, 12h30 et 18h30 Messe

Sainte-Dévote : 9h, 10h30, 11h45 (italien), 18h, 19h30 Messe

Saint-Martin : 9h15 Messe

Sacré-Cœur : 8h15 Messe, 10h30 Messe chantée

Carmes : 9h, 10h, 11h, 12h, 18h Messe

Église de l’Hôpital : 9h30 Messe

Centre Rainier III : 10h45 Messe

Résidence A Quiétudine : 16h Messe

CANNES en VOIX : La Croisette s’illumine en musique pour Pâques 2025