Patente monegasca in Italia: le autorità italiane fanno chiarezza

L’Italia conferma ufficialmente che le patenti di guida monegasche sono valide sul proprio territorio senza bisogno di una patente internazionale, mettendo fine ai dubbi ricorrenti per i residenti del Principato.

La Commissione mista di cooperazione amministrativa italo-monegasca si è riunita il 12 maggio a Monaco sotto la co-presidenza di Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro per le Relazioni Estere e la Cooperazione con funzioni di Ministro di Stato, e di Giorgio Silli, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri italiano.

Un chiarimento tanto atteso sulla validità della patente

Buone notizie per gli automobilisti monegaschi in viaggio in Italia: la parte italiana ha confermato ufficialmente che, in base alla Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale, le autorità italiane riconoscono pienamente la validità delle patenti di guida rilasciate dal Principato. Non è quindi necessario essere in possesso di una patente internazionale aggiuntiva per guidare sul territorio italiano.

Questa conferma mette fine a una serie di incertezze nate da alcuni episodi segnalati da residenti monegaschi fermati dalla polizia italiana, come riportato in un nostro precedente articolo. Diversi residenti avevano infatti raccontato sui social episodi in cui agenti italiani avevano messo in discussione la validità della loro patente monegasca.

Trasporto merci

Nel corso dell’incontro si è parlato anche delle autorizzazioni concesse alle imprese monegasche per il trasporto di merci in Italia. Gli scambi proseguiranno nell’ambito della Commissione mista prevista dall’accordo bilaterale del 2012 sulla regolamentazione del trasporto internazionale.

Sanità e cooperazione economica

Sul fronte sanitario, le due delegazioni hanno discusso l’ampliamento delle possibilità di accesso alle cure mediche nel Principato per i residenti italiani della Liguria.

Anche lo sviluppo economico è stato al centro delle discussioni, con un focus sugli investimenti monegaschi in Italia e quelli italiani a Monaco. È in programma un forum economico congiunto per approfondire questi temi di interesse reciproco.

La prossima sessione della Commissione mista di cooperazione amministrativa italo-monegasca si terrà a Roma, in data ancora da definire.