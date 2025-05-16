Водительские права Монако в Италии: итальянские власти проясняют ситуацию

Италия официально подтвердила, что водительские права Монако действительны на её территории без международных водительских прав, что положило конец частым недоразумениям жителей Княжества.

12 мая в Монако состоялось заседание Совместной итало-монакской комиссии по административному сотрудничеству под сопредседательством г-жи Изабель Берро-Амадеи, министра иностранных дел и сотрудничества, и г-на Джорджо Силли, заместителя государственного секретаря Министерства иностранных дел Италии.

Долгожданное разъяснение по водительским правам

Хорошие новости для водителей из Монако, направляющихся в Италию: итальянская сторона официально подтвердила, что в соответствии с Венской конвенцией от 8 ноября 1968 года о дорожном движении итальянские власти полностью признают водительские права Монако. Важный момент: для вождения в Италии не требуются международные водительские права.

Это подтверждение положило конец неопределенности, возникшей после нескольких инцидентов, о которых сообщали жители Монако, задержанные итальянской полицией, о чем мы сообщали в нашей предыдущей статье. Несколько жителей Монако поделились в социальных сетях рассказами о том, как итальянские полицейские оспаривали действительность их монакских водительских прав.

Перевозка грузов

Обсуждения также коснулись разрешений, выдаваемых монакским компаниям на перевозку грузов в Италию. Подробные обсуждения будут продолжены в рамках Совместной комиссии, созданной двусторонним соглашением от 2012 года о регулировании международных перевозок.

Сотрудничество в сфере здравоохранения и экономики

В области здравоохранения делегации обсудят расширение возможностей оказания медицинской помощи в Княжестве жителям итальянской Лигурии.

Обсуждалось также экономическое развитие с упором на инвестиции Монако в Италию и итальянские инвестиции в Монако. Для рассмотрения вопросов, представляющих взаимный интерес, будет организован совместный экономический форум.

Следующее заседание итало-монакской совместной комиссии по административному сотрудничеству состоится в Риме. Его дата пока не оглашена.