Estate Rouge et Blanc: il Villaggio AS Monaco trasforma Port Hercule in un campo da calcio d’eccezione

Le banchine del porto di Monaco si tingono di rosso e bianco con eventi che conquistano grandi e piccini fino al 24 agosto. Il prossimo appuntamento è previsto per il 7 agosto con il torneo 3 contro 3 aperto a tutti.

Martedì scorso, tre promesse dell’Academy U19 – Chaihane Badoro, Yasir Mouh e Massiremba Drame – hanno messo il loro talento, e il loro sorriso, a disposizione dei giovani tifosi. Tra esercizi di tiro, sfide di dribbling e partite di toro, sono proprio questi momenti a tessere un autentico legame tra il club e la sua community. L’eco delle risate sul Port Hercule è la prova della magia che si scatena da questi incontri eccezionali.

Torneo 3v3: la chiamata in campo

Dopo il successo del torneo 4v4 per i ragazzi da 12 a 15 anni, il 7 agosto alle 19:00 i tifosi maggiorenni potranno scendere in campo per un torneo 3 contro 3 dove l’amicizia trionfa sulla competizione. Le iscrizioni sono gratuite e vanno effettuate per l’intera squadra inviando un’email all’indirizzo inscriptions.tournoi@asmonaco.com. Un’ottima occasione per vivere lo spirito monegasco nella sua espressione più pura!

Un’estate all’insegna della solidarietà

Oltre allo sport, il Villaggio AS Monaco supporta i valori dell’aiuto reciproco con una raccolta di materiale scolastico a favore dell’associazione “Les Enfants de Frankie”. Fino al 22 agosto, ogni donazione contribuirà a rendere più sereno il rientro a scuola per le famiglie in difficoltà della regione. È possibile lasciare quaderni, penne, colla e righelli nuovi ai responsabili delle attività presenti ogni giorno dalle 16:00 alle 22:30.