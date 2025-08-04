Красно-белое лето: Деревня ФК «Монако» превращает порт Эркюль в уникальную игровую площадку

На набережных Монако лето окрашивается в красное и белое: до 24 августа будут проходить мероприятия, которые порадуют как детей, так и взрослых. Следующая встреча запланирована на 7 августа, и турнир 3 на 3 будет открыт для всех.

В прошлый вторник три талантливых игрока из Академии U19 – Чайхане Бадоро, Ясир Мух и Массиремба Драме – подарили свой талант и улыбки юным болельщикам. Эти особые моменты, включающие в себя отработку ударов, чеканку и корриды, создают подлинные связи между клубом и его сообществом. Эхо смеха в порту Эркюль свидетельствует о волшебстве, которое создают эти исключительные встречи.

Турнир 3 на 3: поле зовёт!

После успеха турнира 4 на 4 для детей 12-15 лет 7 августа с 19:00 болельщики старше 18 лет смогут выйти на поле Деревни на турнир 3 на 3, где дружеская атмосфера будет преобладать над соревнованием. Бесплатная регистрация осуществляется всей командой по адресу inscriptions.tournoi@asmonaco.com. Приглашение ощутить дух «Монако» в его чистейшем проявлении!

Лето солидарности

Помимо спорта, Деревня ФК «Монако» развивает ценности взаимопомощи – сбор школьных принадлежностей для ассоциации «Les Enfants de Frankie». До 22 августа каждое пожертвование поможет скрасить начало учебного года для нуждающихся семей региона. Посетители могут сдавать новые блокноты, ручки, клей и линейки руководителям мероприятий, которые присутствуют ежедневно с 16:00 до 22:30.