Autobus di Monaco gratuiti in occasione di alcuni eventi

Il Governo del Principe ha reso gratuiti i trasporti pubblici durante le grandi manifestazioni, per fluidificare gli spostamenti in un Principato le cui strade sono spesso sature.

Di fronte all’afflusso massiccio di visitatori durante gli eventi di maggior richiamo, Monaco adatta la sua strategia di trasporto. La Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) offrirà da ora un servizio completamente gratuito in occasione delle manifestazioni che solitamente rendono la circolazione in un vero rompicapo logistico.

Al via già da settembre 2025

Il provvedimento entrerà in vigore con il Monaco Yacht Show 2025, dal 19 settembre al 1° ottobre. Questo utilizzo gratuito, per un periodo particolarmente esteso, coprirà non solo l’evento in sé ma anche le fasi di montaggio e smontaggio delle installazioni, nonché il salone Luxe Pack Monaco che si svolge subito dopo. Un approccio pragmatico che anticipa i bisogni reali degli utenti e dei professionisti.

Un calendario ampliato per il 2026

L’anno seguente il provvedimento verrà applicato ai principali eventi del Principato:

Il Rolex Monte-Carlo Masters (tennis)

Il Grand Prix de Monaco Historique

Il Monaco E-Prix (Formule E)

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1

La Vuelta (ciclismo)

La CAM comunicherà progressivamente le date precise e le modalità pratiche per ciascun evento.

Una rete potenziata per rispondere alla domanda

Questa iniziativa, frutto di un dialogo con il Consiglio Nazionale, si appoggia sulla rete esistente della CAM, che sarà rafforzata nei momenti di massimo afflusso. L’obiettivo dichiarato? Offrire un’alternativa valida all’auto privata in periodi in cui parcheggiare diventa quasi impossibile, e in cui le strade sono sature o modificate per esigenze legate agli eventi.