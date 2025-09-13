Les bus de Monaco seront gratuits lors de certains événements

Le Gouvernement Princier instaure la gratuité des transports publics durant les grandes manifestations pour fluidifier les déplacements dans une Principauté aux rues saturées.

Face à l’afflux massif de visiteurs durant les événements majeurs, Monaco adapte sa stratégie de transport. La Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) proposera désormais un service entièrement gratuit lors des manifestations qui transforment traditionnellement la circulation en véritable casse-tête logistique.

Première application dès septembre 2025

Le dispositif débutera avec le Monaco Yacht Show 2025, du 19 septembre au 1er octobre. Cette période de gratuité, particulièrement étendue, couvrira non seulement l’événement lui-même mais également les phases de montage et démontage des installations, ainsi que le salon Luxe Pack Monaco qui se tient dans la foulée. Une approche pragmatique qui anticipe les besoins réels des usagers et des professionnels.

Un calendrier élargi pour 2026

L’année suivante verra le dispositif s’appliquer aux événements phares de la Principauté :

Le Rolex Monte-Carlo Masters (tennis)

Le Grand Prix de Monaco Historique

Le Monaco E-Prix (Formule E)

Le Formula 1 Grand Prix de Monaco

La Vuelta (cyclisme)

La CAM communiquera les dates précises et les modalités pratiques au fur et à mesure de l’approche de chaque événement.

Un réseau renforcé pour absorber la demande

Cette initiative, fruit d’une concertation avec le Conseil National, s’appuie sur le réseau existant de la CAM, qui sera renforcé durant les pics d’affluence. L’objectif affiché : offrir une alternative crédible à la voiture individuelle lors de périodes où le stationnement devient quasi-impossible et où les axes routiers sont saturés ou modifiés pour les besoins des événements.