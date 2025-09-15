В Монако автобусы станут бесплатными во время крупных мероприятий

В дни масштабных событий власти Княжества решили сделать проезд на общественном транспорте бесплатным. Такая мера должна помочь разгрузить улицы Монако и упростить передвижение по городу, который во время мероприятий буквально стоит в дорожных заторах.

Когда в Монако проходят знаковые события, движение становится настоящим испытанием: пробки, перекрытия, дефицит парковок. Чтобы решить эту проблему, Автобусная компания Монако (CAM) будет запускать бесплатные рейсы на весь период проведения мероприятий, которые обычно превращают транспорт в серьёзную головную боль.

Первые бесплатные автобусы — уже в сентябре 2025 года

Впервые эта инициатива заработает во время Яхт-Шоу Монако 2025, которое состоится с 19 сентября по 1 октября. Бесплатный проезд будет действовать не только на время самой выставки, но и во время монтажа и демонтажа её инфраструктуры. А сразу после яхт-шоу в Монако пройдёт выставка «Люкс Пак», и бесплатные автобусы продолжат курсировать. Такой подход учитывает реальные потребности горожан и гостей, а также тех, кто работает на мероприятиях.

Расширенный календарь на 2026 год

С 2026 года бесплатные автобусы будут курсировать и во время других знаковых событий Княжества. В список вошли:

Rolex Monte-Carlo Masters (теннисный турнир)

Исторический Гран-при Монако (гонки ретро-автомобилей)

Monaco E-Prix (чемпионат «Формулы-E»)

Гран-при «Формулы-1» в Монако

Вуэльта (одна из крупнейших велогонок мира)

Ближе к датам каждого события Автобусная компания Монако будет публиковать расписание и все практические детали.

Усиление сети в дни повышенного спроса

Чтобы справиться с наплывом пассажиров, сеть автобусов будет работать в усиленном режиме. Эта мера подготовлена совместно с Национальным Советом и направлена на то, чтобы у жителей и гостей была удобная альтернатива личному автомобилю именно тогда, когда парковки переполнены, а дороги перегружены или перекрыты из-за проведения мероприятий.