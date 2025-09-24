Gran Prix di Monaco 2026: biglietterie aperte per la F1 e il Grand Prix Historique

Da lunedì 22 settembre, è possibile acquistare i biglietti per assistere ai due eventi chiave della stagione automobilistica 2026 nel Principato.

Nel 2026, il Gran Premio di Formula 1 di Monaco sarà la prima tappa europea della stagione, in programma dal 4 al 7 giugno. Durante quattro giorni, gli spettatori potranno vibrare al rombo dei motori con quattro serie in pista: F1, F2, F3 e Porsche Supercup nel leggendario circuito di Monaco.

Ad aprire la stagione ci sarà il Grand Prix Historique, appuntamento per tutti gli appassionati di storia dell’automobile previsto dal 24 al 26 aprile. Questa 15ª edizione sarà la prima in cui, tra le otto serie iscritte, saranno presenti anche monoposto dotate di motori turbo.

Gran Premio di Monaco 2025: biglietti, prezzi, tribune… la nostra guida per prenotare i posti migliori

La biglietteria è ufficialmente aperta

Gli appassionati possono già prenotare il loro posto sul sito ufficiale del Gran Premio di Monaco o direttamente all’ufficio situato al 44 di Rue Grimaldi a Monaco. L’Automobile Club de Monaco metterà a disposizione anche degli spazi dedicati a garantire un’esperienza unica con viste privilegiate sul circuito. Sono previste due formule: Belvédère e Loges VIP o Classic Club. Consigliamo di prenotare il prima possibile per essere sicuri di trovare posto.

Per un’esperienza immersiva, la MGP Live Fan Zone sarà installata ancora una volta a Place d’Armes e proporrà tantissime attività, concerti, schermi giganti e incontri con i piloti.

Calendario F1 2026: i weekend da segnare in agenda per seguire i 24 Gran Premi

Informazioni e prenotazioni:

Prenotazioni online sul sito ufficiale www.monaco-grandprix.com o alla biglietteria ufficiale, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.