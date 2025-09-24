Гран-при Монако 2026 года: началась продажа билетов на Формулу-1 и Исторический Гран-при

Настоятельно рекомендуется бронировать места на Гран-при Монако как можно раньше © Автомобильный клуб Монако

С понедельника, 22 сентября, можно забронировать билеты на два главных события автоспорта сезона 2026 года в Княжестве.

Гран-при Формулы-1 в Монако станет первым европейским этапом сезона 2026 года и пройдет с 4 по 7 июня. В течение четырёх дней зрители смогут ощутить ритм автоспорта в четырёх сериях: Формула-1, Формула-2, Формула-3 и Porsche Supercup на легендарной трассе Монако.

Любители истории автоспорта смогут полюбоваться Историческим Гран-при с 24 по 26 апреля. 15-е гонки станут первым этапом из восьми серий с участием одноместных болидов с турбированными двигателями.

Билетные кассы официально открыты

Болельщики теперь могут забронировать билеты на официальном сайте Гран-при Монако или непосредственно в офисе, расположенном по адресу: 44, rue Grimaldi, Монако. Автомобильный клуб Монако также предлагает помещения для приёма гостей, которые подарят вам уникальный опыт и откроют превосходный вид на трассу. Доступны два варианта: Belvedere и ложи VIP или Classic Club. Желательно бронировать места как можно раньше.

Для полного погружения в атмосферу гонки на площади Пляс-д’Арм вновь будет обустроена фан-зона MGP Live Fan Zone, где пройдут многочисленные мероприятия, концерты, трансляции на больших экранах и встречи с пилотами.

Справки и бронирование:

Онлайн-бронирование на сайте www.monaco-grandprix.com или в официальной кассе, открытой с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.