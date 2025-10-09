CREM: nuovo evento al Parco Paysager des Salines

Il Club dei Residenti Stranieri di Monaco (CREM) ha inaugurato la sua stagione con un cocktail nella splendida cornice verdeggiante del ParcO Paysager des Salines.

Il 17 settembre, 150 membri del CREM hanno scoperto il Parco Paysager des Salines, uno spazio pubblico situato sopra l’omonimo parcheggio all’ingresso di Monaco. Questa è stata la prima volta che il parco, caratterizzato dalla presenza di ulivi secolari e con vista panoramica sul Principato, è stato utilizzato come sede di un evento. La serata è stata un’occasione per i residenti stranieri di ritrovarsi dopo la pausa estiva in un ambiente insolito, lontano dai tradizionali locali monegaschi. Il club voleva che i suoi soci scoprissero una parte unica del Principato. I team di Robuchon Monaco hanno organizzato delle attività culinarie ispirate ai quattro angoli del mondo, accompagnate da un sottofondo musicale di festa.

©Ilan Dehé – Renaud Olivier

© Ilan Dehé – Renaud Olivier

Monaco Pride 2025: 200 partecipanti uniti per la comunità LGBTQIA+

Al calar della sera, gli ospiti hanno assistito a uno spettacolo naturale eccezionale, che ha reso ancora più speciale questo momento conviviale in un’atmosfera al tempo stesso accogliente e raffinata. Tra ulivi secolari e un panorama mediterraneo, i soci hanno potuto chiacchierare e stringere legami in un contesto unico. Questa iniziativa si inserisce nel progetto del club di offrire ai suoi soci esperienze originali che valorizzino il patrimonio monegasco. Il Parco des Salines si aggiunge all’elenco dei luoghi insoliti utilizzati dal CREM per i suoi eventi.

Per maggiori informazioni: www.club-residents-etrangers-monaco.com