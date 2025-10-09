Клуб иностранных резидентов Монако CREM провёл встречу в парке «Пейзаж де Салин»

Клуб иностранных резидентов Монако CREM новый сезон коктейльной вечеринкой в живописном зеленом уголке парка «Пейзаж де Салин».

17 сентября 150 членов CREM собрались в Парке «Пейзаж де Салин» — общественном пространстве, расположенном над одноимённой парковкой у въезда в Монако. Это мероприятие стало первым, проведённым в этом месте, украшенном столетними оливковыми деревьями, откуда открывается панорамный вид на всё Княжество. Вечер стал прекрасной возможностью для иностранных резидентов встретиться после летнего перерыва в необычной обстановке, вдали от привычных площадок для приёмов в Монако. Целью клуба было познакомить своих членов с уникальным местом на территории княжества. Команда Robuchon Monaco подготовила гастрономическую программу, вдохновлённую кухнями разных стран мира, сопровождаемую праздничной музыкальной атмосферой.

© Илан Дэе – Рено Оливье

© Илан Дэе – Рено Оливье

С наступлением сумерек гостям было предложено насладиться исключительным природным зрелищем, которое сделало момент встречи ещё более тёплым и изысканным. Среди вековых оливковых деревьев и средиземноморских пейзажей члены клуба могли спокойно пообщаться и завязать новые знакомства в по-настоящему уникальной атмосфере. Эта инициатива вписывается в стратегию клуба, направленную на то, чтобы предлагать своим членам оригинальные мероприятия, подчеркивающие ценность культурного и природного наследия Монако. Таким образом, парк «Пейзаж де Салин» пополнил список необычных мест, которые Клуб иностранных резидентов Монако выбирает для своих встреч.

Дополнительная информация: www.club-residents-etrangers-monaco.com