Le CREM s’est réuni au Parc Paysager des Salines

Le Club des Résidents Étrangers de Monaco a inauguré sa saison avec un cocktail dans un écrin de verdure au Parc Paysager des Salines.

Le 17 septembre dernier, 150 adhérents du CREM ont découvert le Parc Paysager des Salines, espace public situé au-dessus du parking éponyme à l’entrée de Monaco. Cet événement marquait la toute première manifestation organisée dans ce lieu planté d’oliviers centenaires, dont le panorama embrasse l’ensemble de la Principauté. La soirée a permis aux résidents étrangers de se retrouver après la pause estivale dans un cadre inhabituel, loin des lieux traditionnels d’accueil monégasques. Le club a souhaité faire découvrir à ses membres un espace singulier du territoire. Les équipes de Robuchon Monaco ont orchestré des animations culinaires inspirées des quatre coins du monde, accompagnées d’une ambiance musicale festive.

©Ilan Dehé – Renaud Olivier

© Ilan Dehé – Renaud Olivier

La tombée du jour a offert aux invités un spectacle naturel exceptionnel, sublimant ce moment de retrouvailles dans une atmosphère à la fois chaleureuse et raffinée. Entre oliviers centenaires et panorama méditerranéen, les membres ont pu échanger et tisser des liens dans un décor unique. Cette initiative s’inscrit dans la démarche du club de proposer à ses adhérents des expériences originales valorisant le patrimoine monégasque. Le Parc des Salines rejoint ainsi la liste des lieux atypiques investis par le CREM pour ses manifestations.

Plus d’informations : www.club-residents-etrangers-monaco.com