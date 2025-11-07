La frontiera bassa tra Mentone e Ventimiglia chiusa per quattro mesi

Dal 3 novembre, il confine tra Mentone e l’Italia sarà sbarrato per almeno quattro mesi © Pixabay

Da lunedì, il valico costiero tra Mentone e l’Italia è completamente chiuso al traffico. La riapertura è prevista per la fine di febbraio 2026.

L’Italia ha avviato un importante cantiere lungo la strada dei Balzi Rossi per mettere in sicurezza le gallerie della Dogana e dei Balzi Rossi, danneggiate dal tempo e da un incidente avvenuto lo scorso anno, come ha spiegato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. Il programma prevede anche il completo rifacimento dI Piazzale Alcide De Gasperi, situato subito dopo il confine, la modernizzazione della rotonda di Latte e l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione nelle gallerie.

La prefettura di Imperia ha confermato la chiusura completa della strada statale SS1 tra il ponte San Ludovico, sul lato francese, e il comune italiano di Latte. Per ridurre al minimo la durata dei lavori, l’Italia ha organizzato un sistema di turnazione che consente agli operai di lavorare sette giorni su sette, ventiquattr’ore su ventiquattro. L’unica pausa prevista sarà durante le festività di fine anno. L’obiettivo dichiarato è concentrare tutti gli interventi necessari per evitare una nuova chiusura nei prossimi anni.

Itinerari alternativi obbligatori

Per quattro mesi, gli automobilisti dovranno utilizzare il ponte San Luigi, a picco sul mare, la strada del confine alto oppure l’autostrada A8-A10. I collegamenti ferroviari tra Mentone e Ventimiglia continueranno invece a funzionare regolarmente. Questa chiusura riguarda un asse particolarmente battuto dai lavoratori frontalieri e dai turisti. Solo i residenti della zona italiana, i commercianti locali e i veicoli di emergenza potranno accedere alla SS1 durante il periodo dei lavori grazie a un’autorizzazione speciale. Sono previsti interventi di rifinitura fino a maggio 2026, ma non dovrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione.