Нижняя граница между Ментоном и Вентимильей закрыта на четыре месяца

С 3 ноября граница между Ментоном и Италией закрыта как минимум на четыре месяца © Pixabay

С понедельника приморский пограничный пункт между Ментоном и Италией полностью закрыт для движения. Открытие запланировано на конец февраля 2026 года.

По словам мэра Вентимильи Флавио Ди Муро, Италия запускает крупный проект на дороге Балци Росси для обеспечения безопасности туннелей Догана и Балци Росси, которая были ослаблена временем и прошлогодней аварией. Программа также включает полную реконструкцию кольцевой развязки Де Гаспери, расположенной сразу за границей, модернизацию кольцевой развязки Латте и установку нового освещения в туннелях.

Префектура города Империя подтвердила полное закрытие дороги SS1 между мостом Сен-Людовик на французской стороне и итальянским городом Латте. Чтобы максимально сократить сроки реализации строительного проекта, в Италии была внедрена система ротации рабочих, позволяющая выполнять работы ежедневно и круглосуточно. Единственный запланированный перерыв – новогодние каникулы. Заявленная цель – консолидировать всю необходимую работу, чтобы избежать повторного закрытия в ближайшие годы.

Обязательные альтернативные маршруты

В течение четырех месяцев автомобилистам придётся пользоваться мостом Сен-Луи, выходящим на набережную, верхней пограничной дорогой или автомагистралью A8-A10. Железнодорожное сообщение между Ментоном и Вентимильей продолжает работать в обычном режиме. Закрытие дороги затрагивает маршрут, который особенно часто посещают приграничные рабочие и туристы. На период строительных работ в исключительном порядке контролируемым доступом к трассе SS1 смогут воспользоваться только жители итальянского сектора, местные торговцы и автомобили экстренных служб. Заключительные работы запланированы на май 2026 года, однако они не должны существенно повлиять на движение транспорта.