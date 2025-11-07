La frontière basse entre Menton et Vintimille fermée pour quatre mois

Depuis lundi, le poste frontière du bord de mer entre Menton et l’Italie est totalement fermé à la circulation. La réouverture est prévue fin février 2026.

L’Italie lance un vaste chantier sur la route des Balzi Rossi pour sécuriser les tunnels de la Dogana et des Balzi Rossi, fragilisés par le temps et par un accident survenu l’an dernier selon le maire de Vintimille Flavio Di Muro. Le programme prévoit également la réfection complète du rond-point De Gasperi situé juste après la frontière, la modernisation du giratoire de Latte et l’installation d’un nouvel éclairage dans les galeries.

La préfecture d’Imperia a confirmé la fermeture totale de la route SS1 entre le pont Saint-Ludovic côté français et la commune italienne de Latte. Pour minimiser la durée du chantier, l’Italie a mis en place un système de rotation des ouvriers permettant de travailler sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Seule pause prévue : les fêtes de fin d’année. L’objectif affiché est de regrouper tous les travaux nécessaires pour éviter une nouvelle fermeture dans les prochaines années.

Des itinéraires alternatifs obligatoires

Pendant quatre mois, les automobilistes devront emprunter le pont Saint-Louis qui surplombe le bord de mer, la route de la frontière haute, ou l’autoroute A8-A10. Les liaisons ferroviaires entre Menton et Vintimille continuent de fonctionner normalement. Cette fermeture impacte un axe particulièrement fréquenté par les travailleurs frontaliers et les touristes. Seuls les résidents du secteur italien, les commerçants locaux et les véhicules de secours bénéficient d’un accès encadré sur la SS1 grâce à une dérogation pendant la durée du chantier. Des travaux de finition sont programmés jusqu’en mai 2026 mais ne devraient pas provoquer d’impact majeur sur la circulation.