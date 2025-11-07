Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Publicité »
Brève

La frontière basse entre Menton et Vintimille fermée pour quatre mois

Par Estelle Imbert
Publié le 7 novembre 2025
2 minutes de lecture
Menton
Depuis le trois novembre, la frontière entre Menton et l’Italie est bouclée pour au moins quatre mois © Pixabay
Par Estelle Imbert
- 7 novembre 2025
2 minutes de lecture

Depuis lundi, le poste frontière du bord de mer entre Menton et l’Italie est totalement fermé à la circulation. La réouverture est prévue fin février 2026.

L’Italie lance un vaste chantier sur la route des Balzi Rossi pour sécuriser les tunnels de la Dogana et des Balzi Rossi, fragilisés par le temps et par un accident survenu l’an dernier selon le maire de Vintimille Flavio Di Muro. Le programme prévoit également la réfection complète du rond-point De Gasperi situé juste après la frontière, la modernisation du giratoire de Latte et l’installation d’un nouvel éclairage dans les galeries.

La préfecture d’Imperia a confirmé la fermeture totale de la route SS1 entre le pont Saint-Ludovic côté français et la commune italienne de Latte. Pour minimiser la durée du chantier, l’Italie a mis en place un système de rotation des ouvriers permettant de travailler sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Seule pause prévue : les fêtes de fin d’année. L’objectif affiché est de regrouper tous les travaux nécessaires pour éviter une nouvelle fermeture dans les prochaines années.

Après 30 ans, le mythique Gerhard’s Café de Fontvieille a fermé ses portes

Des itinéraires alternatifs obligatoires

Pendant quatre mois, les automobilistes devront emprunter le pont Saint-Louis qui surplombe le bord de mer, la route de la frontière haute, ou l’autoroute A8-A10. Les liaisons ferroviaires entre Menton et Vintimille continuent de fonctionner normalement. Cette fermeture impacte un axe particulièrement fréquenté par les travailleurs frontaliers et les touristes. Seuls les résidents du secteur italien, les commerçants locaux et les véhicules de secours bénéficient d’un accès encadré sur la SS1 grâce à une dérogation pendant la durée du chantier. Des travaux de finition sont programmés jusqu’en mai 2026 mais ne devraient pas provoquer d’impact majeur sur la circulation.