Il marchio «easy» festeggia i suoi 32 anni: Sir Stelios pubblica un nuovo video per la ricorrenza

Sir Stelios ha creato il marchio easy nel 1994 © easygroup

Il fondatore di easyJet, residente a Monaco, ha condiviso un video di tre minuti che ripercorre l’evoluzione del suo impero imprenditoriale e del suo impegno filantropico.

Due anni dopo aver celebrato i 30 anni del marchio “easy”, Sir Stelios Haji-Ioannou pubblica una nuova edizione del suo video easyHistory. Dal suo viaggio di lavoro negli Stati Uniti per visitare gli stabilimenti Boeing, alla creazione di numerosi marchi, passando per la nomina a cavaliere da parte della regina Elisabetta II, questo filmato di tre minuti, disponibile su YouTube, aggiorna il ritratto di un gruppo che non ha mai smesso di crescere dalla sua nascita nel 1994.

“Con la famiglia di marchi easy, sono riuscito a costruire una fonte di reddito duratura che ogni anno è destinata ad azioni a favore della società”, ha dichiarato il miliardario di origine cipriota in un comunicato.

La famiglia “easy” conta ormai oltre un centinaio di marchi registrati, che coprono settori diversi come quello alberghiero, dei trasporti, dello stoccaggio e del fitness. easyJet, fiore all’occhiello del gruppo, gestisce oggi oltre 340 Airbus e trasporta circa 100 milioni di passeggeri all’anno.

La filantropia alla base del modello

Il video punta i riflettori anche sull’attività della Stelios Philanthropic Foundation. Sir Stelios e easyGroup hanno finora devoluto oltre 120 milioni di euro in beneficenza nel Regno Unito, in Grecia, a Cipro, in Irlanda e a Monaco. La maggior parte dei profitti del gruppo continua ad alimentare proprio questa fondazione, in linea con l’impegno assunto dall’imprenditore dopo la firma del Giving Pledge nel 2017.