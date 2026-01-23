La marque « easy » célèbre ses 32 ans : Sir Stelios publie une nouvelle vidéo anniversaire

Le fondateur d’easyJet, résident monégasque, dévoile un film de trois minutes retraçant l’évolution de son empire entrepreneurial et son engagement philanthropique.

Deux ans après avoir célébré les 30 ans de la marque « easy », Sir Stelios Haji-Ioannou publie une nouvelle édition de sa vidéo easyHistory. Depuis son voyage d’affaires aux États-Unis pour visiter les usines Boeing, jusqu’à la création de nombreuses marques, en passant par l’anoblissement par la reine Elizabeth II, ce film de trois minutes, disponible sur YouTube, actualise le portrait d’un groupe qui n’a cessé de se développer depuis sa création en 1994.

« J’ai la chance d’avoir pu bâtir, avec la famille de marques easy, une source de revenus pérenne que je consacre chaque année à des actions en faveur de la société », a déclaré le milliardaire d’origine chypriote dans un communiqué.

La famille « easy » dépasse désormais le centaine de marques déposées, couvrant des secteurs aussi variés que l’hôtellerie, le transport, le stockage ou encore le fitness. easyJet, vaisseau amiral du groupe, opère aujourd’hui plus de 340 Airbus et transporte environ 100 millions de passagers par an.

La philanthropie au cœur du modèle

La vidéo met également en avant l’action de la Stelios Philanthropic Foundation. Sir Stelios et easyGroup ont désormais reversé plus de 120 millions d’euros à des œuvres caritatives au Royaume-Uni, en Grèce, à Chypre, en Irlande et à Monaco. La majorité des bénéfices du groupe continue d’alimenter cette fondation, conformément à l’engagement pris par l’entrepreneur en signant le Giving Pledge en 2017.