Бренд «easy» отмечает свою 32-ю годовщину: сэр Стелиос выпустил новый юбилейный видеоролик

Основатель easyJet – резидент Монако – представил трехминутный фильм, рассказывающий об эволюции его предпринимательской империи и его благотворительной деятельности.

Спустя два года после празднования 30-летия бренда «easy», сэр Стелиос Хаджи-Иоанну выпускает новую версию своего видеоролика easyHistory. От деловой поездки в Соединенные Штаты для посещения заводов Boeing до создания многочисленных брендов и его нобилитации королевой Елизаветой II – этот трехминутный фильм, доступный на YouTube, обновляет портрет группы, которая продолжает расти с момента своего создания в 1994 году.

«Мне посчастливилось создать вместе с семейством брендов easy устойчивый источник дохода, который я ежегодно направляю на благотворительные цели», — заявил миллиардер кипрского происхождения в своем заявлении.

В настоящее время семейство товарных знаков «easy» включает более ста зарегистрированных торговых марок, охватывающих такие разнообразные сектора, как гостиничный бизнес, транспорт, хранение и фитнес. easyJet – флагманская компания группы – в настоящее время эксплуатирует более 340 самолетов Airbus и перевозит около 100 миллионов пассажиров в год.

Благотворительность – в основе модели

Видеоролик также рассказывает о работе Stelios Philanthropic Foundation. Сэр Стелиос и easyGroup уже пожертвовали более 120 миллионов евро благотворительным организациям в Великобритании, Греции, на Кипре, в Ирландии и Монако. В соответствии с обязательством, взятым предпринимателем при подписании «Обещания благотворительности» в 2017 году, большая часть прибыли группы по-прежнему направляется на поддержку этого фонда.