Как игроки «Монако» и сам клуб справляются с санитарным кризисом?

Карантин, продолжающийся уже месяц, не оставил другого выбора игрокам Роберта Морено, кроме как поддерживать физическую форму дома, с индивидуальными занятиями, которые проводит тренер по физической подготовке «Монако» Хуанхо Дель Охо (Juanjo Del Ojo). Сеск Фабрегас (Cesc Fabregas), Тьемуэ Бакайоко (Tiémoué Bakayoko), Кейта Бальде (Keïta Baldé) и Камиль Глик (Kamil Glik) – монегасские игроки рассказывают о том, как проходит их самоизоляция и чем они занимаются каждый день.

На видео в социальных сетях, длинной в несколько секунд, Сеск Фабрегас на четвертый день карантина вышел на свой балкон. С террасы своей квартиры с видом на море и порт Монако, футболист решил пожелать хорошего дня своим соседям. Те, правда, на крики Фабрегаса ответили резко, и, используя мягкий перевод, попросили «уйти».

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here… 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 17, 2020

Испанский полузащитник, однако, не обиделся и ответил своим нерадостным соседям спустя несколько дней на страницах издания «Marca«. «Я использую это время, чтобы заняться делами, которыми никогда бы не мог сделать в рабочее время», — рассказал футболист. «Я завтракаю с детьми, обедаю и ужинаю с ними, укладываю их спать… Это привилегия, которой мы должны воспользоваться, даже если никто не может продержаться так вечно», — добавил он.

Тьемуэ Бакайоко: «Только дурак может не волноваться. Я переживаю…»

Со своей стороны, Тьемуэ Бакайоко рассказал о своей повседневной жизни в колонках газеты «Nice Matin«. «Я немного бегаю, делаю некоторые упражнения с мячом, чтобы не потерять навыки, также делаю физические нагрузки, но это нелегко… Очень странно переходить из жизни в группе, в раздевалке, в никуда. Я не знаю, сможем ли мы возобновить сезон, тем более, что мы не будем физически здоровы после такой жестокой остановки», — сказал хавбек, проводящий свою изоляцию в окружении своей семьи. «Нас семеро дома, всех возрастов, так что мы должны организоваться. Пора провести время с нашими семьями и друзьями. Я хотел, чтобы моя мама уехала из Парижа и приехала сюда, потому что я боюсь за стариков, но она не захотела… Нужно запастись терпением, потому что никто не контролирует все это. Я волнуюсь, только дурак не волнуется сейчас…», — подытожил Бакайоко.

Кейта Бальде: «Футбол – это нечто врожденное… мы никогда не теряем ощущение мяча»

Кейта Бальде в эфире «Monaco Info» также сказал, что счастлив проводить время со своей семьей. «Изоляция проходит довольно хорошо. Мы с семьей стараемся быть позитивными во всех отношениях. Я очень счастлив быть с женой и сыном в это трудное время», рассказал он.

Чтобы идти в ногу со временем, даже вдали от тренировочной базы Ла Тюрби, сенегальский футболист тренируется с подручными средствами. «Тренер и весь персонал находятся в постоянном контакте со всеми игроками. Они посылают нам специальные программы каждую неделю, а также программы по питанию», — сказал бывший нападающий «Лацио», который с нетерпением ждет возвращения на футбольное поле. «Мы определенно скучаем по футболу, матчам и тренировкам. Но футбол – это врожденное… мы никогда не теряем ощущения мяча», — сказал футболист.

Чтобы не терять форму, Камиль Глик проводит дни «со своей семьей, с индивидуальными тренировками дома» благодаря программам, предоставляемым клубом, о чем он рассказал в колонках «Gazzetta dello Sport«. «У каждого из нас есть GPS, с помощью которого тренеры по фитнесу следят за тем, что мы делаем. Мы стараемся делать все, что в наших силах…», поделился спортсмен, надеясь на быстрое возвращение на тренировочные площадки.

Как сам ФК «Монако» справляется с ситуацией?

Из-за неопределенности, «Монако», как и все остальные клубы премьер-лиги, ждет официальной даты возобновления чемпионата. На данный момент игроки клуба ушли на техническую безработицу. В некоторых европейских клубах (Италия, Германия, Испания, Англия) игроки отказались от части своих зарплат, понимая, что клубы не зарабатывают во время пандемии коронавируса. Во Франции профсоюз игроков рекомендовал снизить всем зарплаты. Игроки получат весь гонорар, не заработанный во время карантина, в конце сезона.

Прибыль только за счет трансферов

Бизнес-модель «Монако» основана, в основном, на трансферах, и почти не получает доходов от продажи билетов и мерчандайзинга. Пока неизвестно, когда будет трансферное окно, и это может привести к тому, что клуб пострадает финансово. Экономическое положение стало тяжелым во всех странах, что приведет к снижению цен на игроков и количества продаж. Клуб Дмитрия Рыболовлева также столкнется с неопределенностью касательно футболистов выступающих на правах аренды (около 20). Вдобавок, клуб уже потратился в этом сезоне с заменой тренера и покупкой дорогих игроков в зимнем и летнем трансферном окне. Бюджет клуба уже пострадал от экономического кризиса, затронувшего весь французский футбол, в частности, из-за замораживания платежей за телевизионные права в текущем периоде (в настоящее время «Canal +» и «BeIN Sports» отказываются выплачивать финальный платеж).

Покажут ли игроки «Монако» свою сознательность и солидарность?

Во Франции игроки еще не осознали нужду понижения зарплат, чтобы избежать огромных экономических потерь для своих клубов. Игроки «Монако» не проявили такой же инициативы, как их коллеги, например в ФК «Барселона», где Лионель Месси и его товарищи по команде достигли договоренности о снижении зарплат. Сегодня футболисты «Монако» получают значительную часть своих высоких зарплат, несмотря на приостановку сезона. Наслаждаясь жизнью в одной из самых мирных и безопасных стран мира, многие игроки клуба к тому же не платят налоги в Княжестве. Футболисты Роберта Морено – одни из первых, кто может подать пример солидарности, помочь справиться клубу с финансовым кризисом и ответить Княжеству добром.