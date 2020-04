Как игроки «Монако» и сам клуб справляются с санитарным кризисом?

Карантин, продолжающийся уже месяц, не оставил другого выбора игрокам Роберта Морено, кроме как поддерживать физическую форму дома, с индивидуальными занятиями, которые проводит тренер по физической подготовке «Монако» Хуанхо Дель Охо (Juanjo Del Ojo). Сеск Фабрегас (Cesc Fabregas), Тьемуэ Бакайоко (Tiémoué Bakayoko), Кейта Бальде (Keïta Baldé) и Камиль Глик (Kamil Glik) – монегасские игроки рассказывают о том, как проходит их самоизоляция и чем они занимаются каждый день.

На видео в социальных сетях, длинной в несколько секунд, Сеск Фабрегас на четвертый день карантина вышел на свой балкон. С террасы своей квартиры с видом на море и порт Монако, футболист решил пожелать хорошего дня своим соседям. Те, правда, на крики Фабрегаса ответили резко, и, используя мягкий перевод, попросили «уйти».

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here… 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 17, 2020